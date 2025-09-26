Войти
Макрон: Мы не должны сбивать самолёты РФ, даже если они нарушили границы НАТО

Источник изображения: topwar.ru

Неожиданным для коллективного Запада заявлением отметился президент Франции. Он прокомментировал обвинения в адрес России со стороны Эстонии в том, что российские МиГ-31 якобы нарушили её (Эстонии) воздушные границы. Таллин призывает партнёров по НАТО «к жёсткому ответу». Президент Трамп накануне заявил, что НАТО имеет право сбивать самолёты ВКС России в случае нарушения натовских границ, правда, ушёл от ответа, поддержит ли Вашингтон удары по российской авиации.

Макрон был категоричен. Он заявил, что натовские военные не должны сбивать российские самолёты «даже если те окажутся на какое-то время в воздушном пространстве той или иной страны Североатлантического альянса».

Эммануэль Макрон:

Здесь нужно быть решительными. Нужно усилить реакцию НАТО на провокации со стороны России. Нужно быть более сосредоточенными в воздушном пространстве Восточной Европы. Если кто-то вас провоцирует, нужно действовать решительнее. Но мы не должны в этом случае открывать огонь.

По мнению Макрона, Москва якобы «только того и ждёт, чтобы НАТО ответило огнём», а потому, как он призывает тех же эстонцев, «нужно действовать аккуратно».

Напомним, что ранее Макрон заявил о табу на изъятие российских валютных активов. Президент Франции отметил, что в противном случае это перевернёт всю финансово-экономическую систему и оттолкнёт от стран Европы инвесторов.

Удивительно, что пока за все эти слова Эммануэля ещё не записали в агенты Кремля.

  В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Франция
Эстония
Продукция
МиГ-31
Проекты
NATO
