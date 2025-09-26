«Будем знать о ходах противника»: Польша вооружается радаром SPL

Источник изображения: topwar.ru

Польская компания PIT-RADWAR разработала пассивную РЛС SPL, предназначенную для ЗРК малой дальности Narew.

На сегодняшнем поле боя целью становится всё, что генерирует электромагнитное излучение. Но нас будет трудно обнаружить, нас будет трудно найти, в то время как мы будем знать о ходах противника

- отметил разработчик в интервью изданию Rzeczpospolita.

SPL создавался с 2012 года для ЗРК МД Narew и СД Wisła. Прототип был создан в 2017 году. В декабре 2023 года Минобороны объявило об успешном завершении квалификационных испытаний. На выставке MSPO в начале сентября 2025 года PIT-RADWAR был подписан контракт на поставку 46 радаров для ЗРК Narew. Таким образом, новая система пошла на вооружение.

Радар сочетает два метода обнаружения целей. Первый – за счёт отслеживания сигнатуры летательных аппаратов с помощью технологии PET (Passive Emitter Tracking), улавливающей излучение систем связи в диапазоне, «след» от бортовых РЛС и сигналы запроса и ответа от систем идентификации «свой-чужой».

Второй – с помощью пассивного когерентного определения местоположения (PCL), то есть за счёт излучения, отражённого от воздушных целей внешними источниками, называемыми «случайными передатчиками», к которым относятся УКВ-радиостанции, передатчики наземного цифрового телевидения (DVB-T) или цифрового радио (T-DAB), и передатчики сотовой связи.

Оба метода применяются во всём мире, однако уникальность решения, используемого в польской системе, заключается в объединении данных, полученных с помощью обоих методов

- говорится в издании.

Станция SPL: на обоих фото на мачте слева установлены только антенны PET, а на мачте справа антенны PCL и одна антенна PET Станция SPL: на обоих фото на мачте слева установлены только антенны PET, а на мачте справа антенны PCL и одна антенна PET

Полный комплект SPL в базовой конфигурации состоит из 4 однотипных пассивных РЛС. В качестве серийной платформы для них будет использоваться 5-осное Jelcz P112.57 (вместо текущего 4-осного Jelcz P882D.53).