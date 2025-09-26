«Будем знать о ходах противника»: Польша вооружается радаром SPL

Источник изображения: topwar.ru
Польская компания PIT-RADWAR разработала пассивную РЛС SPL, предназначенную для ЗРК малой дальности Narew.
- отметил разработчик в интервью изданию Rzeczpospolita.
SPL создавался с 2012 года для ЗРК МД Narew и СД Wisła. Прототип был создан в 2017 году. В декабре 2023 года Минобороны объявило об успешном завершении квалификационных испытаний. На выставке MSPO в начале сентября 2025 года PIT-RADWAR был подписан контракт на поставку 46 радаров для ЗРК Narew. Таким образом, новая система пошла на вооружение.
Радар сочетает два метода обнаружения целей. Первый – за счёт отслеживания сигнатуры летательных аппаратов с помощью технологии PET (Passive Emitter Tracking), улавливающей излучение систем связи в диапазоне, «след» от бортовых РЛС и сигналы запроса и ответа от систем идентификации «свой-чужой».
Второй – с помощью пассивного когерентного определения местоположения (PCL), то есть за счёт излучения, отражённого от воздушных целей внешними источниками, называемыми «случайными передатчиками», к которым относятся УКВ-радиостанции, передатчики наземного цифрового телевидения (DVB-T) или цифрового радио (T-DAB), и передатчики сотовой связи.
- говорится в издании.
Полный комплект SPL в базовой конфигурации состоит из 4 однотипных пассивных РЛС. В качестве серийной платформы для них будет использоваться 5-осное Jelcz P112.57 (вместо текущего 4-осного Jelcz P882D.53).