Lenta.ru

В США ускорят разработку двигателя для истребителя F-47

163
0
0
Фото: U.S. Air Force graphic / Handout / Reuters
Фото: U.S. Air Force graphic / Handout / Reuters.

The Avionist: Pratt & Whitney ускорит разработку двигателя XA103 для F-47

Компания Pratt & Whitney ускорит разработку нового двигателя XA103, который может получить американский истребитель шестого поколения Boeing F-47. Об этом пишет The Avionist.

Производитель будет использовать новую цифровую технологию проектирования, которая ускорит работу над силовым агрегатом. XA103 разрабатывают для участия в программе Военно-воздушных сил США Next Generation Adaptive Propulsion (NGAP).

Военные хотят получить двигатели, которые можно будет перенастраивать в полете при помощи регулировки степени двухконтурности. Это позволит выбирать между максимальной производительностью и экономичностью.

«Поскольку ожидается, что разработка NGAP будет завершена не ранее 2030 года, существует большая вероятность того, что первым образцам [истребителя F-47] придется использовать промежуточный вариант двигателя», — говорится в материале.

Ранее в сентябре стало известно, что компания Boeing начала производство F-47, который может совершить первый полет в 2028 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Boeing
Pratt&Whitney
