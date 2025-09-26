Войти
Истребители F-15 Воздушных сил самообороны Японии прибыли в Германию в сопровождении истребителей Eurofighter в рамках программы обмена в сфере обороны: японские самолеты впервые развернуты в Европе (Sankei Shimbun, Япония)

Sankei Shimbun: японские истребители прилетели на подмогу ВВС НАТО в Германии

Миссия истребителей японских ВВС, прилетевших на базу в Германии, направлена на укрепление безопасности и сотрудничества в рамках НАТО, пишет Sankei Shimbun. Начальник штаба сил самообороны Японии заявил, что это событие имеет "историческое" значение.

Во вторник, 23 сентября два истребителя F-15 Воздушных сил самообороны Японии прибыли на авиабазу Лааге недалеко от Ростока на северо-востоке Германии. Истребители F-15 в сопровождении транспортных самолетов прибыли в Германию после посещения военных баз в США, Канаде и Великобритании. По данным Министерства обороны Японии, это первый случай переброски истребителей Воздушных сил самообороны в Европу и Канаду.

Миссия истребителей направлена на обмен опытом между подразделениями, они пробудут в Германии до 26 сентября. Проведение совместных учений не запланировано. В свете осложнившейся международной обстановки, в частности, затянувшегося украино-российского конфликта, правительства Японии и Германии считают необходимым укреплять сотрудничество в области безопасности, признавая тесную взаимосвязь Европы и Индо-Тихоокеанского региона.

Немецкие истребители Eurofighter сопровождали самолеты до базы Лааге. Инспектор ВВС Германии генерал-лейтенант Хольгер Нойманн подчеркнул значимость этого события, заявив: "Свершилось событие исторического значения. Японские истребители F-15 и немецкие истребители Eurofighter впервые летели крыло к крылу".

Начальник штаба воздушных сил самообороны Японии генерал Такэхиро Морита заявил: "Германия является одним из наиболее важных партнеров Японии в Европе. Ради светлого будущего обеих стран мы вновь обязуемся внести свой вклад в мир и безопасность наших регионов и международного сообщества".

