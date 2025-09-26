Объектив на осмотр: разработан сверхмалый телеуправляемый подводный аппарат

Новый дрон сможет заменить водолазов при выполнении несложных работ

В России создан сверхмалый телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Барракуда». Он может развивать скорость до полутора метров в секунду и нести до полутора килограммов полезной нагрузки. Его главная особенность — компактность, позволяющая работать в стесненных условиях: от осмотра труб до исследования обломков затонувших судов. По мнению экспертов, такие системы необходимы нашему флоту для решения широкого круга задач, а их бюджетность и простота в ремонте делают их незаменимым инструментом.

Что представляет собой подводный дрон «Барракуда»

Специалисты из Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ) разработали сверхмалый телеуправляемый подводный аппарат. Дрон «Барракуда» может работать там, где не пройдут более крупные. Раньше в отсутствие отечественных аналогов применялись аппараты сверхмалых размеров иностранного производства.

— Чем занимается «Барракуда»? Его главная задача — быть глазами и руками под водой, — рассказал «Известиям» представитель разработчика — ТОВВМУ. — Он проводит осмотр самых разных объектов — от пирсов и судов до морского дна. А с помощью манипулятора может поднимать находки.

Аппарат развивает скорость до полутора метров в секунду и может нести на себе до полутора килограммов полезной нагрузки. Кроме того, он оснащен двухосевым манипулятором.

— Мы сделали упор на практичность: «Барракуда» собран из доступных компонентов, а значит, его легко и недорого чинить. Кроме того, он небольшой и юркий, что позволяет ему работать там, где крупные аппараты не пройдут, — пояснил представитель ТОВВМУ.

Дрон прошел испытания как в бассейне, так и в море при небольшом волнении. Сейчас «Барракуда» представляет собой функциональный прототип, который продолжают совершенствовать. В дальнейшем после прохождения всех испытаний и подтверждения заявленных характеристик планируется наладить его серийное производство.

Какие задачи может выполнять подводный дрон «Барракуда»

— Такие аппараты можно использовать для осмотра подводной части корпуса корабля — к примеру, на боевой службе или в дальнем походе, — рассказал «Известиям» экс-начальник вспомогательного флота Балтийского флота, капитан 1-го ранга Андрей Качан. — А также для очистки винто-рулевой группы корабля. А при обнаружении, к примеру, донной мины он может установить на нее заряд взрывчатки для обезвреживания.

Сверхмалые подводные аппараты могут применяться для осмотра дна в пунктах базирования, а также причальных сооружений и мест стоянки кораблей, добавил эксперт.

— Они нужны нашему флоту. Они облегчают работу водолазов по выполнению всевозможных осмотров. Вместо того чтобы посылать куда-то человека, можно будет воспользоваться аппаратом, — пояснил Андрей Качан.

Работы под водой с маленькими предметами требуют применения именно малого аппарата, и необходимость в них есть, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Он может применяться для выполнения работ, связанных с мелкой моторикой, или для поиска и подъема на поверхность небольших предметов, чтобы не пришлось применять более тяжелую систему, — пояснил он. — Такой аппарат способен забраться туда, куда большой не пройдет — какие-то трубы или обломки затонувшего судна. Для таких работ лучше иметь специальный инструмент.

Ранее «Известия» сообщали, что в ТОВВМУ разработали для ВМФ первый в мире учебно-тренировочный безэкипажный катер «Макаровец». Новый морской дрон поможет обучать операторов. Он специально спроектирован для удобства обучающихся. Аппарат оснащен системой управления (радиосвязь и Wi-Fi) и обладает упрощенными органами контроля. В движение его приводят два электромотора.

«Макаровец» способен выполнять задачи учебного катера, служить платформой для испытаний различных модулей полезных нагрузок, выполнять роль малоразмерной надводной цели (имитировать БЭК противника), выполнять задачи безэкипажного катера минной разведки (с оснащением телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами).

Аппарат может преодолевать до 10 км, его максимальная скорость — 10 узлов. При этом по функционалу он почти не отличается от полноценных боевых надводных дронов и при необходимости сможет выполнять их функции. «Макаровец» способен нести на борту телеуправляемые и автономные неуправляемые подводные аппараты со спускоподъемными устройствами, площадку для запуска дронов, боевой огнестрельный модуль.

В прошлом году в программу боевой подготовки личного состава ВМФ России вошел новый учебный курс по подготовке операторов безэкипажных катеров. При этом часть мероприятий проводится в темное время суток. Сейчас в вооруженных силах на основании опыта, полученного в ходе специальной военной операции, совершенствуют существующие и разрабатывают новые программы подготовки военнослужащих, курс обучения операторов БЭК — один из них.

Также «Известия» сообщали, что Военно-морской флот России начал осваивать новую программу боевой подготовки — по противороботовой защите. Она предусматривает обучение экипажей кораблей, а также целых корабельных соединений противодействию безэкипажным катерам и беспилотным летательным аппаратам. В программу входят упражнения по стрельбе по надводным и воздушным малоразмерным целям. Новый курс предусматривает сначала обучение экипажей отдельных кораблей, а затем соединений. Для борьбы с новой угрозой экипажи получили дополнительное вооружение — крупнокалиберные пулеметы, противодроновые и помповые ружья, приборы ночного видения и другое спецоборудование.

