В 2020 году в СНГ были легализованы азартные игры. С этого времени появилось большое количество онлайн-клубов. До регистрации на любом из сайтов нужно поинтересоваться, есть ли у него разрешение на деятельность. Каждая официальная платформа, например, online casino, работает по лицензии КРАИЛ. Сведения о лицензии (номер, дата выдачи) обязательно должны присутствовать на сайте. При отсутствии этой информации следует обратиться в техподдержку. Если операторы не предоставят необходимые данные, на площадке лучше не регистрироваться.

Наличие лицензии – гарантия того, что ресурс не обманывает клиентов. Только порталы, оформившие необходимые документы, имеют право оказывать услуги. Надежные площадки гарантируют выплату выигрышей, обеспечивают безопасные условия игры.

Проведение операций с деньгами

В клубе должны быть доступны разные способы проведения транзакций. СНГ online casino обычно предлагают посетителям использовать банковские карты, систему онлайн-банкинга, платежные терминалы. Основная платежная единица на ресурсах – рубль (RUS). Есть площадки, поддерживающие криптовалюту: ETH, BTC, LTC, BNB.

Лимиты транзакций зависят от выбранного платежного способа. Точные цифры указываются в казино в разделе «Касса». Информацию нужно уточнять, поскольку она может меняться.

Если игрок выводит деньги впервые, ему может потребоваться подтвердить личность. Верификация – стандартная процедура для online casino. Администрация должна убедиться, что геймер достиг совершеннолетия и указал достоверную информацию о себе в персональном кабинете. Использовать чужие данные и создавать аккаунты-дубли в клубах запрещено.

Бонусы для игроков

Любое хорошее казино предлагает игрокам бонусы – фриспины и небольшие денежные подарки. Обычно презенты выдаются за внесение депозитов, при проведении акций. Прежде чем воспользоваться любым актуальным подарком, необходимо внимательно ознакомиться с условиями его начисления и применения.

Основное правило, действующее в интернет-казино, такое: бонусы нельзя обналичить без отыгрыша. Подарки поступают на дополнительный баланс. Перед выводом каждый из них нужно отыграть с учетом вейджера (коэффициента умножения). Допустим, размер вознаграждения – 200 USDT, а вейджер – x5. Это означает, что для отыгрыша подарка понадобится сделать ставок на 1000 USDT. Самостоятельно вести подсчеты не нужно: прогресс отыгрыша бонусов отображается в персональном кабинете.