К вопросу о выживании государства

Не вызывает сомнений, что опыт специальной военной операции на Украине изучается не только в России, Беларуси и других, соседствующих с «незалежной» странах. В соответствующих структурах НАТО и в военных ведомствах каждого государства-члена альянса, особенно европейских, самым тщательным образом препарируются все факторы, характеризующие современные вооружённые конфликты, формы и способы тактических действий войск, опираясь на практику СВО.

При этом некоторые главы государств Евросоюза и высокопоставленные чиновники стран НАТО прямо заявляют, что их нынешние устремления к «мирному урегулированию» украинского кризиса (а по факту – к заморозке боевых действий) обусловлены лишь необходимостью выиграть время, и подготовиться к следующему этапу – прямому конфликту с Россией (а значит, и с Беларусью). За непродолжительный период (по некоторым оценкам до пяти лет) страны коллективного Запада собираются перевооружиться, увеличить численность своих армий и нарастить производственные мощности военно-промышленного комплекса. И это всё – с учётом опыта украинского конфликта.

Здесь следует заметить, что в ЕС и НАТО практически не скрывают того, как небольшие контингенты их военных под видом наёмников уже проходят «обкатку» на Украине. Иными словами, передача опыта участия в современном вооружённом конфликте идёт от первых рук, и в дальнейшем трансформируется объединённым западным военпромом в современные тенденции при производстве новейших вооружений и технологий – всего того, что позволит получить превосходство над противником (то есть, над Россией и Беларусью).

Материальную основу для реализации своих экспансивных намерений на Западе предполагают обеспечить за счёт доведения расходов «на оборону» до 5% от ВВП – в конце июня на саммите НАТО в Гааге США уже поставили такую задачу перед европейскими странами-членами альянса. Характерно, что самые большие расходы на «оборонные» бюджеты традиционно продемонстрировали ближайшие к России и Беларуси страны – Польша, Литва, Латвия и Эстония. При этом подразумевается, что освоение запланированных миллиардов евро будет направлено в первую очередь именно на приобретение самых новых и перспективных образцов вооружения. Нужды населения и финансирование различных социальных программ в расчёт не принимаются.

Естественно, что в Союзном государстве к усиливающемуся геополитическому напряжению, на фоне которого не только регулярно озвучиваются угрозы в адрес России и Беларуси, но и наблюдаются конкретные действия по их реализации, относятся максимально серьёзно. Москва и Минск стараются просчитывать все возможные риски и планируют адекватный ответ. В этой связи у руководства двух стран присутствует чёткое понимание, что армиям Союзного государства для соответствующего реагирования на существующие и формирующиеся вызовы и угрозы так же необходимо повышать их боевой потенциал, и в первую очередь за счёт поставок в войска новейших вооружений и военной техники.

На сегодняшний день в Беларуси в этом направлении сделано немало. Не останавливаясь на современных ЗРС С-400 и ОТРК «Искандер-М», новых бронетранспортёрах БТР-82А и модернизированных танках Т-72Б3, а также других образцах современного оружия, поставленных в белорусскую армию в течение последних лет, следует сказать, что только за прошлый год на вооружение принято 13 новых образцов.

Среди них присутствуют ЗРК «Бук-МБ2» с новой ракетой 9М318, разведывательный БАК «Беркут-3» и ударный комплекс «Чекан». Наряду с этим были внедрены специализированные системы обнаружения и подавления мультикоптеров: «Шапель», «Флюгер», «Дроноскоп» и «Звонок». Есть ещё комплекс «FPV-скоп», способный не только обнаруживать FPV-дроны, но и перехватывать передаваемую ими видеоинформацию, что расширяет возможности противодействия.

Кроме того, после появления в белорусских вооружённых силах новейшей РСЗО Б-300 «Полонез-М» (дальность стрельбы до 300 км) и передачей её в центральное подчинение, появилась возможность оснащения артиллерийских бригад оперативных командований комплексами Б-200 «Полонез» (дальность стрельбы до 200 км), что позволит значительно увеличить боевые возможности соединений.

Надо полагать, что вопросы переоснащения белорусской армии новейшим и перспективным вооружением ещё долго не потеряют своей актуальности. В современных реалиях процесс этот непрерывен, потому как давно перешёл в разряд жизненно важных для страны. Так, до конца года ВВС и войска ПВО получат очередную партию глубоко модернизированных тяжёлых истребителей Су-30 СМ2.

Более того, наличие на территории Беларуси тактических ядерных боеприпасов и аэродромов базирования их носителей, а также появление до конца года БРК «Орешник», предполагает наращивание возможностей по ПВО этих объектов. То есть, появление в Беларуси ЗРПК «Панцирь» и новейшей ЗРС С-500 не должно стать ни для кого неожиданностью.

Владимир Вуячич