Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Восточную Европу готовят к боевым действиям

169
0
0
Переброска сил НАТО
Переброска сил НАТО.
Источник изображения: belvpo.com

С начала сентября фиксируется активизация военных перебросок и развертывания сил НАТО в Восточной Европе. Прибытие войск и техники из Западной Европы синхронизировано с серией крупных учений альянса и недавно начавшихся операций на восточном фланге.

Акцентируем Ваше внимание на том, для доставки ВВСТ задействуются ключевые морские транспортные артерии в Европе.

В частности, в Балтийском море продолжается движение британских транспортов. Судно Anvil Point (фото 1,2,5), вышедшее на прошлой неделе из Норвегии, пришвартовалось в Вентспилсе (Латвия), предположительно доставившее очередную партию военной техники в рамках учений TARASSIS.

В Польше тем временем находится американский транспортный гигант USNS Red Cloud (фото 3,4), который уже, вероятно, разгрузился в Гдыне.

Южнее, в Греции, порт Александруполис вновь подтвердил свою ключевую роль в логистике НАТО. С 23 по 25 сентября ожидается заход минимум двух военных транспортов: итальянский ролкер SEVERINE и французский MN Tangara, вышедшие соответственно из Ортоны и Тулона. На подходе находился и зафрахтованный испанцами LONGDAWN, рейс которого напрямую связан с военными перевозками. Схема напоминает операцию по переброске техники на учения серии Defender – синхронный график заходов судов указывает на тщательно спланированные действия по развёртыванию войск союзников в Восточной Европе.

Отметим, что с 20 октября по 13 ноября в Румынии стартует активная фаза учений Dacian Fall-2025. Под видом данных манёвров альянс наращивает присутствие в Румынии. Более 5 тыс. военнослужащих и 1,2 тыс. ед. военной техники из десяти стран уже начали переброску в регион. Колонны техники заходят в Румынию через погранпереход Куртич и по железной дороге из Греции через Болгарию.

Ожидается, что главные силы будут выделены от румынской стороны – 282-я бтбр и французской – 7-я бтбр. Учения будут проходить под руководством штаба многонациональной дивизии «Юго-Восток» под руководством французской стороны.

В целом, руководство альянса продолжает задействовать логистические узлы в Греции, Польше и странах Прибалтики, одновременно усиливая группировки в этих странах. Это свидетельствует о намерениях НАТО при невозможности оказания политического давления на Россию немедленно перейти к реализации силового сценария.

Николай Крылов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Греция
Латвия
Норвегия
Польша
Россия
Румыния
США
Проекты
NATO
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.09 02:35
  • 10595
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.09 20:49
  • 0
О причинах отличия "русских" от "европейцев"
  • 24.09 18:53
  • 0
Комментарий к "Бесполетная зона над Украиной? У Запада возникнут огромные проблемы (The New York Times, США)"
  • 24.09 15:21
  • 0
К вопросу о выживании государства
  • 24.09 15:03
  • 0
Восточную Европу готовят к боевым действиям
  • 24.09 12:23
  • 2
Россия заново научилась создавать серийные гражданские самолеты
  • 24.09 12:18
  • 3
В Иран доставлены российские истребители МиГ-29 и Су-35
  • 24.09 12:09
  • 1
Росгвардейцы в зоне СВО переводят радиоуправляемые дроны на оптоволокно
  • 24.09 12:05
  • 1
Раскрыто значение воздушных шаров во время атаки на Россию
  • 24.09 11:05
  • 1
Озвучены неожиданные последствия военной активности США у берегов Венесуэлы
  • 24.09 07:49
  • 95
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 24.09 05:04
  • 0
Комментарий к "Путин играет с НАТО в опасную игру (Financial Times, Великобритания)"
  • 24.09 02:19
  • 0
Ответ на "Генерал Маев: Т-90М будет состоять на вооружении еще как минимум 10-15 лет"
  • 23.09 22:49
  • 0
Комментарий на "Россия удваивает производство ракет для комплексов ПВО С-400 (Military Watch Magazine, США)"
  • 23.09 20:45
  • 0
Ответ на "Мотивации"