С начала сентября фиксируется активизация военных перебросок и развертывания сил НАТО в Восточной Европе. Прибытие войск и техники из Западной Европы синхронизировано с серией крупных учений альянса и недавно начавшихся операций на восточном фланге.

Акцентируем Ваше внимание на том, для доставки ВВСТ задействуются ключевые морские транспортные артерии в Европе.

В частности, в Балтийском море продолжается движение британских транспортов. Судно Anvil Point (фото 1,2,5), вышедшее на прошлой неделе из Норвегии, пришвартовалось в Вентспилсе (Латвия), предположительно доставившее очередную партию военной техники в рамках учений TARASSIS.

В Польше тем временем находится американский транспортный гигант USNS Red Cloud (фото 3,4), который уже, вероятно, разгрузился в Гдыне.

Южнее, в Греции, порт Александруполис вновь подтвердил свою ключевую роль в логистике НАТО. С 23 по 25 сентября ожидается заход минимум двух военных транспортов: итальянский ролкер SEVERINE и французский MN Tangara, вышедшие соответственно из Ортоны и Тулона. На подходе находился и зафрахтованный испанцами LONGDAWN, рейс которого напрямую связан с военными перевозками. Схема напоминает операцию по переброске техники на учения серии Defender – синхронный график заходов судов указывает на тщательно спланированные действия по развёртыванию войск союзников в Восточной Европе.

Отметим, что с 20 октября по 13 ноября в Румынии стартует активная фаза учений Dacian Fall-2025. Под видом данных манёвров альянс наращивает присутствие в Румынии. Более 5 тыс. военнослужащих и 1,2 тыс. ед. военной техники из десяти стран уже начали переброску в регион. Колонны техники заходят в Румынию через погранпереход Куртич и по железной дороге из Греции через Болгарию.

Ожидается, что главные силы будут выделены от румынской стороны – 282-я бтбр и французской – 7-я бтбр. Учения будут проходить под руководством штаба многонациональной дивизии «Юго-Восток» под руководством французской стороны.

В целом, руководство альянса продолжает задействовать логистические узлы в Греции, Польше и странах Прибалтики, одновременно усиливая группировки в этих странах. Это свидетельствует о намерениях НАТО при невозможности оказания политического давления на Россию немедленно перейти к реализации силового сценария.

Николай Крылов