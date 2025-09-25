Российские чипы Baikal-U готовы к массовому производству

Чипы Baikal-U готовы к массовому производству

Российский проектировщик полупроводниковой продукции «Байкал Электроникс» в рамках форума «Микроэлектроника 2025» провел анонс микроконтроллера модели Baikal-U с маркировкой BE-U1000, который можно применять для решения широкого круга задач.

В основе Baikal-U лежат вычислительные ядра на базе архитектуры с открытым кодом RISC-V, разработанные инженерами компании CloudBEAR из Санкт-Петербурга, а сам контроллер представляет собой аналог популярных микроконтроллеров семейства STM32F4хх–F7хх и имеет схожие параметры. Из сфер возможного применения Baikal-U стоит отметить системы АСУ ТП, различные приборы учета, датчики и сенсоры безопасности, большой спектр устройств IoT, а также воздушные беспилотники.

Чипы Baikal-U готовы к массовому производству

Ключевые спецификации Baikal-U включают три ядра RISC-V, пару DMA-контроллеров, 48 GPIO-линий, три 12-разрядных АЦП, поддерживающих дифференциальные входы и возможность контроля температуры, интегрированный MicroPython, 256 Кб eFlash, 192 Кб SRAM и 16 Мб флеш-памяти в XIP режиме.

Макс Антонов