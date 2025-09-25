Войти
Техкульт

Российские чипы Baikal-U готовы к массовому производству

174
0
0

Чипы Baikal-U готовы к массовому производству

Российский проектировщик полупроводниковой продукции «Байкал Электроникс» в рамках форума «Микроэлектроника 2025» провел анонс микроконтроллера модели Baikal-U с маркировкой BE-U1000, который можно применять для решения широкого круга задач.

В основе Baikal-U лежат вычислительные ядра на базе архитектуры с открытым кодом RISC-V, разработанные инженерами компании CloudBEAR из Санкт-Петербурга, а сам контроллер представляет собой аналог популярных микроконтроллеров семейства STM32F4хх–F7хх и имеет схожие параметры. Из сфер возможного применения Baikal-U стоит отметить системы АСУ ТП, различные приборы учета, датчики и сенсоры безопасности, большой спектр устройств IoT, а также воздушные беспилотники.

Чипы Baikal-U готовы к массовому производству

Ключевые спецификации Baikal-U включают три ядра RISC-V, пару DMA-контроллеров, 48 GPIO-линий, три 12-разрядных АЦП, поддерживающих дифференциальные входы и возможность контроля температуры, интегрированный MicroPython, 256 Кб eFlash, 192 Кб SRAM и 16 Мб флеш-памяти в XIP режиме.

Макс Антонов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.09 02:35
  • 10595
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.09 20:49
  • 0
О причинах отличия "русских" от "европейцев"
  • 24.09 18:53
  • 0
Комментарий к "Бесполетная зона над Украиной? У Запада возникнут огромные проблемы (The New York Times, США)"
  • 24.09 15:21
  • 0
К вопросу о выживании государства
  • 24.09 15:03
  • 0
Восточную Европу готовят к боевым действиям
  • 24.09 12:23
  • 2
Россия заново научилась создавать серийные гражданские самолеты
  • 24.09 12:18
  • 3
В Иран доставлены российские истребители МиГ-29 и Су-35
  • 24.09 12:09
  • 1
Росгвардейцы в зоне СВО переводят радиоуправляемые дроны на оптоволокно
  • 24.09 12:05
  • 1
Раскрыто значение воздушных шаров во время атаки на Россию
  • 24.09 11:05
  • 1
Озвучены неожиданные последствия военной активности США у берегов Венесуэлы
  • 24.09 07:49
  • 95
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 24.09 05:04
  • 0
Комментарий к "Путин играет с НАТО в опасную игру (Financial Times, Великобритания)"
  • 24.09 02:19
  • 0
Ответ на "Генерал Маев: Т-90М будет состоять на вооружении еще как минимум 10-15 лет"
  • 23.09 22:49
  • 0
Комментарий на "Россия удваивает производство ракет для комплексов ПВО С-400 (Military Watch Magazine, США)"
  • 23.09 20:45
  • 0
Ответ на "Мотивации"