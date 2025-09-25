Lockheed Martin работает над боевым дроном-невидимкой Vectis

Vectis Collaborative Combat Aircraft

Секретное подразделение Lockheed Martin — Skunk Works представило концепцию беспилотного истребителя-невидимки Vectis Collaborative Combat Aircraft (CCA). Разработка дрона сейчас находится в самом разгаре. В перспективе он будет действовать совместно с истребителем F-35.

Технические характеристики ССА не разглашаются, однако в соответствии с имеющейся информацией, речь идет о БПЛА 5-й группы длиной от 2,4 до 15 м со взлетной массой 600 кг, способном выполнять боевые задачи на высоте до 5500 м. Судя по опубликованному рендеру, ССА создается по схеме треугольное крыло, где особый акцент сделан на малозаметности. Поскольку скорость и дальность полета неизвестны, они скорее всего, будут соответствовать аналогичным характеристикам F-35. Как утверждают в Lockheed Martin, САА — это многоцелевая платформа, рассчитанная на выполнение широкого спектра операций: высокоточных ударов, разведки, наблюдения и рекогносцировки, РЭБ. Также дрон сможет выступать в качестве средства ПВО. ССА будет действовать как индивидуально, так и в паре с пилотируемыми самолетами. Важная подробность — Lockheed Martin не собирается ограничивать себя контрактом на производство ССА только для ВВС США, а попытается вывести его на открытый рынок по доступной цене.

Александр Агеев