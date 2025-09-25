Войти
Иран заявил, что получил секретные документы о ядерной программе Израиля

Флаги Ирана и Израиля.
В разведке Ирана заявили что выяснили данные о ядерных центрах Израиля

Иран выяснил секретные данные о ядерной программе Израиля, а также имена связанных с ней ученых и военных. Об этом министр разведки исламской республики Эсмаил Хатиб рассказал в интервью агентству Tasnim.

"Эти документы содержат данные о предыдущих и текущих оружейных проектах режима , проектах по модернизации и переработке старого ядерного оружия, совместных проектах с США и некоторыми европейскими странами", - сообщил Хатиб.

По его словам, в поиске информации Тегерану помогали граждане Израиля, ненавидящие премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

15 сентября министр энергетики США Крис Райт заявил, что Иран обязан полностью прекратить развитие собственной ядерной программы и демонтировать все мощности по обогащению урана. Глава ведомства подчеркнул, что республика должна оказывать полное содействие МАГАТЭ, учитывая свои обязательства.

Ранее в США перечислили 15 стран, способных нанести ядерный удар.


Дмитрий Архипов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
США
Проекты
Ядерный щит
