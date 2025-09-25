Зачем Трамп перешел в «партию войны» на Украине

Украина может «вернуть все территории» и «пойти дальше», уверен президент США Дональд Трамп. Правда, это возможно только при поддержке ЕС и если оружие Киев и Брюссель будут закупать у Вашингтона, уточнил глава Белого дома. Эксперты спорят о том, что на самом деле скрывается за словами Трампа: переход на сторону «партии войны», троллинг Европы и Зеленского или желание заработать.

Украина при поддержке Евросоюза сможет "вернуть всю территорию в ее изначальных границах", а возможно – "пойти еще дальше". Такое мнение выразил Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским. Президент США полагает, что Москва ведет борьбу на Украине "бесцельно" и что в случае "реальной военной мощи" для победы в текущих боевых действиях потребовалось бы меньше недели. Кроме того, американский лидер сравнил Россию с "бумажным тигром".

"Когда жители Москвы и всех великих городов узнают, что на самом деле происходит в этой войне, как трудно достать бензин из-за длинных очередей, обо всем том, что происходит в рамках их экономики военного времени, при которой большая часть средств идет на войну против Украины – страны с великим духом, который только крепнет, – Украина сможет вернуть себе свои территории", – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Американский лидер считает, что у России "большие экономические проблемы", а украинской стороне "пора действовать". "В любом случае я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что захочет. Удачи всем!" – отметил президент США.

Зеленский признался, что он "немного удивлен" заявлением главы Белого дома, передает РИА "Новости". "По моему мнению, сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями. Это несправедливо и невозможно", – считает он. Зеленский поспешил сделать вывод, что Трамп доверяет ему больше, чем Владимиру Путину.

"Россия – никак не тигр. Все-таки больше Россия ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает", – заявил Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа про "бумажного тигра". Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что динамика на фронте показывает, что для тех, кто не хочет вести переговоры сейчас, завтра и послезавтра позиции будут гораздо хуже, передает РИА "Новости".

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что Трамп снова попал в альтернативную реальность. "В этой реальности все по-другому. Киев побеждает, Россия порвана в клочья, экономика бандеровской Украины уверенно растет за счет собственных ресурсов", – написал он в своем Telegram-канале.

"Но Трамп не такой! Не сомневаюсь – он вернется", – сыронизировал политик, допустив, что "через пару дней американский лидер предложит зеленому пианисту подписать капитуляцию". "Главное – чаще кардинально менять свою точку зрения на самые разные вопросы. И все будет хорошо. В этом суть успешного государственного управления через социальные сети", – отметил Медведев.

Тем не менее на Западе ликуют после заявления американского президента. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что приветствует изменение позиции Трампа. "Это действительно показывает, что мы одинаково понимаем друг друга", – цитирует ее издание Politico. Французская газета Le Figaro назвала высказывания главы США "первым случаем, когда он, похоже, преодолел свою антипатию к Киеву и склонность к Владимиру Путину".

"Трамп изменил свою позицию по одному из ключевых внешнеполитических вопросов своего президентского срока, отказавшись от требования, чтобы Украина уступила часть своей территории для заключения мирного соглашения с Россией", – добавляет The New York Times. А вот на Украине не все разделяют этот восторг.

Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) считает, что Трамп хочет показать Путину "кузькину мать" ценой жизней украинцев, а Зеленский этому очень рад. "А давайте попытаемся не защищать интересы США или ЕС жизнями украинцев? Если США хотят ответить России, пусть вступают в войну", – возмутился Гончаренко.

"Война бессмысленна только с точки зрения президента США. Его страна находится за океаном, и ее действительно мало волнует, что происходит где-то в Восточной Европе. Для нас же эта война носит экзистенциальный характер.

Грубо говоря, если мы ее проиграем, России больше не будет как суверенного государства", – написал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. "Кроме того, за неделю 40-миллионное государство не завоевать. Особенно если оно решило сражаться и его вооружает весь блок НАТО. Северный Вьетнам американцы тоже планировали покорить за месяц. Но как-то не срослось", – добавил он.

"Зачем Трамп говорит глупости? Сознательно. Он троллит Зеленского и европейцев: вы такие сильные, Россия слаба – пойдите, повоюйте с Россией в одиночку", – добавил экс-депутат Рады Олег Царев. "Президент США убедился в тупиковости предшествующих подходов. Изменений не происходит, урегулирование не приближается, грозить карами без реализации чревато утратой доверия к угрозам. Соответственно, надо менять тактику, что и объявлено", – написал в свою очередь политолог Федор Лукьянов в своем Telegram-канале.

По его мнению, Украину и Европу поощрили к действиям: "мол, покажите, что вы можете, вы же можете, я знаю. Но сами, пожалуйста. Черт-то не так страшен, как малюют, вам по силам...". "Задача, однако, поставлена невыполнимая, и когда это выяснится, будет предложена новая попытка договориться. Такова гипотеза", – пояснил аналитик. Схожей точки зрения придерживается политолог Алексей Чеснаков.

"Трамп надеется, что после очередного витка эскалации стороны придут к выводу, что увеличение их выигрыша в конфликте военными методами невозможно – а значит, необходимо договариваться, и тогда Вашингтон вернется к посредническим услугам",

– детализировал он. "Фактически президент США вчера дистанцировался от процесса урегулирования. А это значит, что нас ждет как минимум еще одна зимняя и летняя военные кампании", – прогнозирует эксперт в своем Telegram-канале.

Военные аналитики допускают, что после заявлений Трампа США и НАТО могут попытаться компенсировать прошлые неудачи новыми, более крупными поставками.

"Под новый виток в спирали эскалации могут просунуть и то, от чего раньше отказывались – например, дальнобойные ракеты Taurus и дополнительные партии ОТРК ATACMS. Это усилит ударные возможности ВСУ, но не изменит системной проблемы: без господства в воздухе и комплексной огневой поддержки техника снова рискует "сгореть" в наступлении", – отмечают авторы отраслевого Telegram-канала "Военная хроника".

"И сам Трамп, и его советники, и люди в НАТО хорошо понимают, что для реального результата оружия придется дать больше, чем когда-либо раньше, а вместе с этим возрастут и риски втягивания НАТО в прямое столкновение", – акцентировали эксперты. На этом фоне главное, чтобы Трампа не затянули глобалисты в хитроплан под предлогом "победы над Россией, когда она балансирует на грани экономической гибели", добавил Алексей Васильев, автор Telegram-канала "Русский инженер".

"Но судя по внутренней повестке, после похорон активиста Чарли Кирка республиканцы явно хотят дожать глобалистов – демократов, и им поддержка Киева совсем не с руки. Тем более они прекрасно понимают, что затягивание войны идет на пользу Китаю.

А усиливать главного врага за свои деньги – не самая разумная стратегия, и глава США ее отлично понимает", – рассуждает аналитик. Несколько иначе заявления главы Белого дома трактует американист Дмитрий Дробницкий. "В самом лучшем для Трампа случае это отчаянное маневрирование – чтобы и "ястребам" угодить, и MAGA (Make America Great Again – "Сделаем Америку снова великой") не разозлить. Украина пусть воюет, причем при поддержке НАТО – это для "ястребов", но "платить" за все будет Евросоюз, а мы просто всем желаем удачи – это для MAGA", – предположил политолог.

"А вот в худшем случае Трамп продолжает "плыть" и отплывать все дальше от реальности, – добавил он. – "Ястребов" не удовлетворит риторика. Они будут продолжать давление и через Конгресс и часть самой администрации втягивать США в конфликт на Украине. А MAGA, те избиратели и элитные группировки, которые привели его второй раз в Белый дом, отдаляются от реального Трампа все дальше и в решающий момент могут его не поддержать".

"Слова Трампа о якобы способности Украины при поддержке Евросоюза "вернуть всю территорию в ее изначальных границах" адресованы евроатлантистам и Киеву. Сами по себе они потеряли большую часть былого значения для США. Но ради продажи вооружения и загрузки американского военно-промышленного комплекса глава Белого дома продолжает убеждать украинцев и европейцев в их силе", – отметил в свою очередь Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

"Также этим заявлением Трамп перекладывает всю ответственность и тяготы за продолжение украинского кризиса именно на Брюссель и Киев. Он указывает, что

Штаты будут участвовать в конфликте весьма опосредованно – только путем продажи оружия и только за европейские деньги.

При этом очевидно, что геополитическим приоритетом для американского лидера является Азиатско-Тихоокеанский регион", – продолжил спикер. "По сути, Трамп сказал то, что от него хотят услышать в Брюсселе и Киеве – что он верит в их способность "взять Москву". Вашингтону же в этой ситуации он отводит роль наблюдателя и "бенефициара" конфликта. При этом, я думаю, в реальности президент США понимает абсурдность этих утверждений и прекрасно осознает, что ВСУ даже при помощи европейских членов НАТО не способны коренным образом переломить ситуацию в зоне СВО", – рассуждает аналитик.

Козюлин усомнился в том, что Трамп как-то скорректировал свою позицию в отношении Москвы в данном контексте. "К тому же у Евросоюза попросту нет столько денег, чтобы кратно увеличить закупки вооружения для Украины. Поэтому, судя по всему, военные поставки из США в Европу будут идти примерно в прежнем режиме", – заключил эксперт.

Олег Исайченко