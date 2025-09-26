Баканов обсудил в Минске создание космической оптико-электронной аппаратуры

Российская делегация посетила ключевые объекты "Пеленга", включая так называемые чистые зоны космического производства, где смогли оценить высокие технологические компетенции предприятия

МИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Делегация госкорпорации "Роскосмос" во главе с генеральным директором Дмитрием Бакановым посетила производственную площадку белорусского предприятия "Пеленг", стороны обсудили перспективы создания космической оптико-электронной аппаратуры для дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщила пресс-служба Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии.

"В ходе встречи генеральный директор ОАО "Пеленг" Павел Поздняков подробно ознакомил российских коллег с научно-техническим и производственным потенциалом предприятия. Основное внимание в переговорах было уделено перспективам совместной работы в сфере создания космической оптико-электронной аппаратуры для дистанционного зондирования Земли. С докладом о новейших разработках предприятия в этом направлении выступил заместитель генерального директора по научно-техническому развитию Дмитрий Сикорский", - говорится в тексте.

Российская делегация посетила ключевые объекты "Пеленга", включая так называемые чистые зоны космического производства, где смогли оценить высокие технологические компетенции предприятия.

Ранее глава Роскосмоса провел переговоры с председателем президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимиром Караником, в ходе встречи обсуждалось двустороннее сотрудничество в космической сфере.

"Пеленг" является ведущим проектно-конструкторским предприятием оптико-электронной промышленности Белоруссии.