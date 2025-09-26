Войти
ТАСС

Баканов обсудил в Минске создание космической оптико-электронной аппаратуры

163
0
0
Дмитрий Баканов. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Дмитрий Баканов. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости.

Российская делегация посетила ключевые объекты "Пеленга", включая так называемые чистые зоны космического производства, где смогли оценить высокие технологические компетенции предприятия

МИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Делегация госкорпорации "Роскосмос" во главе с генеральным директором Дмитрием Бакановым посетила производственную площадку белорусского предприятия "Пеленг", стороны обсудили перспективы создания космической оптико-электронной аппаратуры для дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщила пресс-служба Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии.

"В ходе встречи генеральный директор ОАО "Пеленг" Павел Поздняков подробно ознакомил российских коллег с научно-техническим и производственным потенциалом предприятия. Основное внимание в переговорах было уделено перспективам совместной работы в сфере создания космической оптико-электронной аппаратуры для дистанционного зондирования Земли. С докладом о новейших разработках предприятия в этом направлении выступил заместитель генерального директора по научно-техническому развитию Дмитрий Сикорский", - говорится в тексте.

Российская делегация посетила ключевые объекты "Пеленга", включая так называемые чистые зоны космического производства, где смогли оценить высокие технологические компетенции предприятия.

Ранее глава Роскосмоса провел переговоры с председателем президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимиром Караником, в ходе встречи обсуждалось двустороннее сотрудничество в космической сфере.

"Пеленг" является ведущим проектно-конструкторским предприятием оптико-электронной промышленности Белоруссии. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Роскосмос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.09 01:57
  • 10623
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.09 22:22
  • 0
К вопросу о военно-позиционном тупике на "украинских фронтах"
  • 25.09 21:51
  • 0
Комментарий к "Боевые действия на Украине пора заканчивать (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 25.09 20:51
  • 0
Комментарий к "Залужный: на фронте в настоящее время тупик, как во времена «Курской авантюры»"
  • 25.09 18:47
  • 0
Ответ на "TRT на русском - Рогозин о войне: «Вот он, тупик — силы равны»"
  • 25.09 17:48
  • 0
Ответ на "Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ"
  • 25.09 16:02
  • 1
В космос отправят вторую женщину-космонавта из Белоруссии
  • 25.09 15:48
  • 1
TRT на русском - Рогозин о войне: «Вот он, тупик — силы равны»
  • 25.09 12:46
  • 0
VR и AR: новые горизонты для игровой индустрии
  • 25.09 06:53
  • 0
Комментарий к "Ядерный паритет вот-вот рухнет. Миру грозит страшный исход (South China Morning Post, Гонконг)"
  • 25.09 04:32
  • 1
Ответы на разные высказывания, вынужденно в одном месте.
  • 25.09 02:59
  • 1
Зачем Трамп перешел в «партию войны» на Украине
  • 25.09 02:46
  • 1
Светлые головы и умелые руки. Как в России создают изобретения
  • 24.09 20:49
  • 0
О причинах отличия "русских" от "европейцев"
  • 24.09 18:53
  • 0
Комментарий к "Бесполетная зона над Украиной? У Запада возникнут огромные проблемы (The New York Times, США)"