Войти
Lenta.ru

Сербия вооружится противотанковыми «Комарами»

161
0
0
Кадр: Alpha SiX / YouTube
Кадр: Alpha SiX / YouTube.

Сербия вооружится FPV-дронами Komarac 2 для борьбы с танками

Сербская армия вооружится FPV-дронами Komarac-2 («Комар-2»), которые позволят бороться с танками противника. Аппараты представили на выставке «Партнер-2025», пишет Army Recognition.

Квадрокоптер оснащен боевой частью от югославского противотанкового гранатомета M-79 «Оса», которая позволяет пробить до 400 миллиметров брони. Также боеголовку оснастили поясом поражающих элементов для повышения вероятности поражения живой силы и небронированной техники противника. Радиус поражения «Комара» составляет 16 метров.

«Базовые показатели намеренно скромны: дальность полета не менее двух километров и продолжительность полета не менее трех минут для конкретного профиля миссии, от точки до точки, на малой высоте и с минимальным отрывом от земли», — говорится в сообщении.

Ранее в сентябре стало известно, что российские FPV-дроны «Гортензия» получили новую систему для гранатометных выстрелов, позволяющую осуществить «ковровую бомбардировку». Система сброса с двумя барабанами вмещает 14 гранат, которые можно сбрасывать поштучно или попарно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сербия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.09 02:35
  • 10595
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.09 20:49
  • 0
О причинах отличия "русских" от "европейцев"
  • 24.09 18:53
  • 0
Комментарий к "Бесполетная зона над Украиной? У Запада возникнут огромные проблемы (The New York Times, США)"
  • 24.09 15:21
  • 0
К вопросу о выживании государства
  • 24.09 15:03
  • 0
Восточную Европу готовят к боевым действиям
  • 24.09 12:23
  • 2
Россия заново научилась создавать серийные гражданские самолеты
  • 24.09 12:18
  • 3
В Иран доставлены российские истребители МиГ-29 и Су-35
  • 24.09 12:09
  • 1
Росгвардейцы в зоне СВО переводят радиоуправляемые дроны на оптоволокно
  • 24.09 12:05
  • 1
Раскрыто значение воздушных шаров во время атаки на Россию
  • 24.09 11:05
  • 1
Озвучены неожиданные последствия военной активности США у берегов Венесуэлы
  • 24.09 07:49
  • 95
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 24.09 05:04
  • 0
Комментарий к "Путин играет с НАТО в опасную игру (Financial Times, Великобритания)"
  • 24.09 02:19
  • 0
Ответ на "Генерал Маев: Т-90М будет состоять на вооружении еще как минимум 10-15 лет"
  • 23.09 22:49
  • 0
Комментарий на "Россия удваивает производство ракет для комплексов ПВО С-400 (Military Watch Magazine, США)"
  • 23.09 20:45
  • 0
Ответ на "Мотивации"