В Сербии представили свой «УМПК» для мин

В Сербии превратят мины в высокоточные планирующие снаряды для дронов

Оборудование, превращающее минометные мины в планирующие боеприпасы, представили на выставке «Партнер-2025» в Сербии. Высокоточными минами можно вооружать дроны, пишет Army Recognition.

Сербская разработка похожа на российские универсальные модули планирования и коррекции (УМПК), которые превращают свободнопадающие авиабомбы в высокоточные боеприпасы. 120-миллиметровую мину оснащают раскладными крыльями, хвостовым оперением и навигационной системой.

После сброса боеприпас раскрывает крылья и планирует к цели по данным навигационной системы. Дальность полета снаряда при сбросе с высоты три тысячи метров составляет около девяти километров. В полете высокоточная мина развивает скорость до 150 метров в секунду.

В мае в Китае представили комплект оборудования, превращающий артиллерийские боеприпасы калибров 152 и 155 миллиметров в высокоточные планирующие бомбы. Снаряды с раскладными крыльями можно сбрасывать с дронов.