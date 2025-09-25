Белоусов указал на успех войск РФ при эффективном управлении беспилотниками

Успех действий российских войск во многом определяется эффективностью управления беспилотными системами. Об этом 24 сентября сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«Успех действий войск в такой ситуации во многом определяется эффективностью управления беспилотными системами <...> Сегодня наметим направления развития системы управления беспилотными системами на ближнесрочную и долгосрочную перспективу», — отметил Белоусов на техническом совете по вопросам развития системы управления беспилотными комплексами.

По его словам, опыт специальной военной операции (СВО) показал значительное увеличение использования беспилотников, которые теперь выполняют до 80% огневых задач.

Кроме того, на совете также был рассмотрен вопрос автоматизации управления беспилотными комплексами с использованием современных технологий.

16 сентября сообщалось, что беспилотник для бомбардировки и доставки грузов «Кощей» начал применяться в зоне СВО. Отмечалось, что нагрузка аппарата составляет до 15 кг, а дальность его действия — до 30 км. Он также может использоваться для доставки грузов в труднодоступные районы, где бойцы не имеют доступа к обычным путям снабжения.