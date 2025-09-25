Войти
Белоусов указал на успех войск РФ при эффективном управлении беспилотниками

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Успех действий российских войск во многом определяется эффективностью управления беспилотными системами. Об этом 24 сентября сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.


«Успех действий войск в такой ситуации во многом определяется эффективностью управления беспилотными системами <...> Сегодня наметим направления развития системы управления беспилотными системами на ближнесрочную и долгосрочную перспективу», — отметил Белоусов на техническом совете по вопросам развития системы управления беспилотными комплексами.

По его словам, опыт специальной военной операции (СВО) показал значительное увеличение использования беспилотников, которые теперь выполняют до 80% огневых задач.

Кроме того, на совете также был рассмотрен вопрос автоматизации управления беспилотными комплексами с использованием современных технологий.

16 сентября сообщалось, что беспилотник для бомбардировки и доставки грузов «Кощей» начал применяться в зоне СВО. Отмечалось, что нагрузка аппарата составляет до 15 кг, а дальность его действия — до 30 км. Он также может использоваться для доставки грузов в труднодоступные районы, где бойцы не имеют доступа к обычным путям снабжения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
