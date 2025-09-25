Белоусов рассказал об эффективности использования БПЛА в зоне спецоперации

Белоусов: до 80% огневых задач СВО выполняются с использованием беспилотников

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Успех действий российских войск в ходе специальной военной операции во многом определяется эффективностью управления беспилотными системами, в зоне СВО с их использованием выполняются до 80% огневых задач, сообщил в среду министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Белоусов провёл технический совет по вопросам развития системы управления беспилотными комплексами и повышения ее эффективности. В мероприятии участвовали руководящий состав Минобороны России, центральных органов военного управления, представители группировок войск, научно-исследовательских, образовательных и общественных организаций, а также предприятий промышленности.

"Опыт специальной военной операции показал, что в последнее время масштабы применения беспилотных комплексов кратно возросли. В зоне СВО с их использованием выполняется до 80% огневых задач", – сказал Белоусов.

Министр обороны РФ отметил, что успех действий войск во многом определяется эффективностью управления беспилотными системами.

"В этой связи вопросы совершенствования управления выходят на первый план. Поэтому они вынесены на повестку заседания технического совета. Сегодня наметим направления развития системы управления беспилотными системами на ближнесрочную и долгосрочную перспективу", – подчеркнул глава оборонного ведомства.

Как рассказали в МО РФ, в ходе технического совета был рассмотрен анализ применения войсками беспилотных систем, вопросы развития ситуационной осведомленности и автоматизации управления ими, в том числе с использованием искусственного интеллекта, технического зрения и нейросетей.