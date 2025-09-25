Белоусов: до 80% огневых задач на СВО выполняется с использованием БПЛА

Министр обороны РФ отметил, что успех действий войск во многом определяется эффективностью управления беспилотными системами

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Порядка 80% огневых задач в зоне проведения специальной военной операции выполняется с использованием беспилотных комплексов. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Опыт специальной военной операции показал, что в последнее время масштабы применения беспилотных комплексов кратно возросли. В зоне СВО с их использованием выполняется до 80% огневых задач", - сказал он.

Белоусов отметил, что успех действий войск во многом определяется эффективностью управления беспилотными системами.

"В этой связи вопросы совершенствования управления выходят на первый план. Поэтому они вынесены на повестку заседания технического совета. Сегодня наметим направления развития системы управления беспилотными системами на ближнесрочную и долгосрочную перспективу", - подчеркнул глава военного ведомства.