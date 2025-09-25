Войти
ТАСС

Белоусов: до 80% огневых задач на СВО выполняется с использованием БПЛА

166
0
0
Операторы БПЛА отправляются на позиции
Операторы БПЛА отправляются на позиции.
Источник изображения: © РИА Новости / Мария Марикян

Министр обороны РФ отметил, что успех действий войск во многом определяется эффективностью управления беспилотными системами

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Порядка 80% огневых задач в зоне проведения специальной военной операции выполняется с использованием беспилотных комплексов. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Опыт специальной военной операции показал, что в последнее время масштабы применения беспилотных комплексов кратно возросли. В зоне СВО с их использованием выполняется до 80% огневых задач", - сказал он.

Белоусов отметил, что успех действий войск во многом определяется эффективностью управления беспилотными системами.

"В этой связи вопросы совершенствования управления выходят на первый план. Поэтому они вынесены на повестку заседания технического совета. Сегодня наметим направления развития системы управления беспилотными системами на ближнесрочную и долгосрочную перспективу", - подчеркнул глава военного ведомства. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.09 20:49
  • 0
О причинах отличия "русских" от "европейцев"
  • 24.09 20:05
  • 10594
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.09 18:53
  • 0
Комментарий к "Бесполетная зона над Украиной? У Запада возникнут огромные проблемы (The New York Times, США)"
  • 24.09 15:21
  • 0
К вопросу о выживании государства
  • 24.09 15:03
  • 0
Восточную Европу готовят к боевым действиям
  • 24.09 12:23
  • 2
Россия заново научилась создавать серийные гражданские самолеты
  • 24.09 12:18
  • 3
В Иран доставлены российские истребители МиГ-29 и Су-35
  • 24.09 12:09
  • 1
Росгвардейцы в зоне СВО переводят радиоуправляемые дроны на оптоволокно
  • 24.09 12:05
  • 1
Раскрыто значение воздушных шаров во время атаки на Россию
  • 24.09 11:05
  • 1
Озвучены неожиданные последствия военной активности США у берегов Венесуэлы
  • 24.09 07:49
  • 95
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 24.09 05:04
  • 0
Комментарий к "Путин играет с НАТО в опасную игру (Financial Times, Великобритания)"
  • 24.09 02:19
  • 0
Ответ на "Генерал Маев: Т-90М будет состоять на вооружении еще как минимум 10-15 лет"
  • 23.09 22:49
  • 0
Комментарий на "Россия удваивает производство ракет для комплексов ПВО С-400 (Military Watch Magazine, США)"
  • 23.09 20:45
  • 0
Ответ на "Мотивации"