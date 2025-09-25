Трамп умывает руки в отношении конфликта на Украине (The Telegraph UK, Великобритания)

Президент Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, 23 сентября 2025 года.

The Telegraph: Трамп планирует сбросить поддержку Украины на Европу и НАТО

То, что на первый взгляд кажется ошеломляющим разворотом президента США, на деле не сулит Владимиру Зеленскому ничего хорошего, пишет The Telegraph. По мнению автора статьи, после Генассамблеи ООН Трамп четко дал понять: он выходит из мирного процесса по Украине.

Роб Крилли (Rob Crilly)

Случилось нечто поразительное — даже по меркам непредсказуемого президента США, известного своими сюрпризами как для союзников, так и для противников. После многомесячных заявлений Украине о том, что ее земли на востоке потеряны и пора заключать мир, Дональд Трамп выдвинул поразительную новую позицию в ходе своего выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Я считаю, что Украина при поддержке Европейского союза находится в положении, позволяющем ей сражаться и ВЕРНУТЬ себе все земли в первоначальных границах, — написал он на своей платформе Truth Social. — Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и в частности НАТО, возврат к исходным границам, с которых началась эта война, является вполне реальной возможностью".

Трамп обнародовал данное послание после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Этому предшествовали два дня мягкой дипломатии в ходе его официального визита в Британию 17 сентября, когда на банкете в Виндзорском замке король мягко напомнил Трампу, что "тирания вновь угрожает Европе".

Публикация поста Трампа вызвала водопад новостных заголовков. Комментаторы в соцсетях сделали вывод, что президент совершил поразительный разворот на 180 градусов, поддержав победу Украины и восстановление ее границ.

Но действительно ли президент США устал от Владимира Путина? В конце концов, он неоднократно обращался к последнему с теплыми словами, одновременно поставляя Украине ракеты и дроны (о чем Мелания Трамп в прошлом не раз напоминала мужу). Неужели теперь он действительно решил поддерживать Украину и лидера, которого не так давно унизил в Овальном кабинете? До определенной степени. Этот президент боготворит силу и преклоняется перед победителями.

Выступление Трампа на Генассамблее ООН и последующий пост ясно дали понять, что положение дел на земле не впечатляет его из-за неспособности России победить более слабого противника. Позже в тот же день он назвал страну "бумажным тигром". "В любом случае, я желаю обеим странам добра, — продолжил он. — Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы альянс делал с ним все, что захочет. Удачи всем!"

Если заглянуть глубже заголовков, это заявление — наглядный урок того, как следует выстраивать послание. Вместо обещаний усиления поддержки Украины или давления на Россию, Трамп, похоже, перекладывает дело на плечи Европы и НАТО. В его словах нет и намека на дополнительную поддержку Украины или новые рестрикции для Москвы. Его единственное обязательство — продолжать продавать оружие союзникам, что правила игры вряд ли изменит.

Пожертвовав значительной частью собственной репутации, чтобы посадить Путина за стол переговоров на Аляске и поставив в центр переговорного процесса себя самого, Трамп усвоил трудный урок: закончить вооруженный конфликт — нелегкий труд. Судя по всему, с него хватит.