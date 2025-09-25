Войти
Глава космических сил ВМС США: «Флот не выстоит против загоризонтного удара»

Эсминец Tangshan типа 052DL

Текущее командование флота обозначило три приоритета: развитие людского ресурса, инфраструктуры и технологий флота; укрепление его боевой мощи; и адаптация тактики боя для противодействия новым угрозам. По словам капитана Алана Брехбилла, директора космического командования ВМС США (есть и такое), эти приоритеты не могут быть реализованы без признания того простого факта, что исход новой войны на море будет решён в первую очередь в космосе.

Корабли не смогут выстоять против массированного загоризонтного точного огня китайских систем

- считает капитан.

Как он пишет на страницах аналитического центра CIMSEC, Китай уже создал ударную архитектуру, способную атаковать с расстояния в тысячи миль американские АУГ и конвои снабжения. Боевая цепочка НОАК зависит от постоянного наблюдения, слежения и целеуказания с помощью спутников, радаров дальнего действия и систем управления.

Другими словами, они победят не благодаря своим ракетам, а за счёт своей способности обнаружить нас. Главная линия обороны ВМС США – это разорвать эту боевую цепочку

- считает капитан.

По его словам, неприятная правда заключается в том, что руководство ВМС всё ещё недооценивает эту уязвимость. Слишком много внимания уделяется наращиванию возможностей надводных кораблей или развертыванию изысканных, но хрупких платформ, в то время как противники в космосе масштабируют дешёвые и надёжные сенсорные сети:

Флот, который не может спрятаться, не может сражаться. Поэтому приоритет космоса не подлежит обсуждению.

Как отмечает американский офицер, ещё до запуска первой ракеты битва уже идёт в электромагнитном спектре и на всех орбитальных уровнях:

Мы должны ослепить, подавить, обмануть или уничтожить вражескую боевую цепочку быстрее, чем она успевает восстановиться. Это требует инвестиций в ударные космические аппараты, морскую РЭБ и средства дезинформации, которые жизненно необходимы для выживания.
