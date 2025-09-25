Глава космических сил ВМС США: «Флот не выстоит против загоризонтного удара»

Текущее командование флота обозначило три приоритета: развитие людского ресурса, инфраструктуры и технологий флота; укрепление его боевой мощи; и адаптация тактики боя для противодействия новым угрозам. По словам капитана Алана Брехбилла, директора космического командования ВМС США (есть и такое), эти приоритеты не могут быть реализованы без признания того простого факта, что исход новой войны на море будет решён в первую очередь в космосе.
- считает капитан.
Как он пишет на страницах аналитического центра CIMSEC, Китай уже создал ударную архитектуру, способную атаковать с расстояния в тысячи миль американские АУГ и конвои снабжения. Боевая цепочка НОАК зависит от постоянного наблюдения, слежения и целеуказания с помощью спутников, радаров дальнего действия и систем управления.
По его словам, неприятная правда заключается в том, что руководство ВМС всё ещё недооценивает эту уязвимость. Слишком много внимания уделяется наращиванию возможностей надводных кораблей или развертыванию изысканных, но хрупких платформ, в то время как противники в космосе масштабируют дешёвые и надёжные сенсорные сети:
Как отмечает американский офицер, ещё до запуска первой ракеты битва уже идёт в электромагнитном спектре и на всех орбитальных уровнях: