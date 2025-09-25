Источник изображения: topwar.ru

В США компания Honeybee Robotics, являющаяся «дочкой» Blue Origin, разработала собственный лунный проект. Американцы хотят установить на Луне подобие уличных фонарей с питанием от Солнца.

Собственно, о своей идее фирма сообщает уже не впервые, но о конкретных шагах по ее реализации пока ничего не слышно. В частности, еще примерно полгода назад о планах компании сообщала британская газета The Sun, и это было далеко не первое сообщение о данном проекте, получившем наименование LUNARSABER.

Суть идеи заключается в установке на поверхности естественного спутника Земли гигантских осветительных фонарей высотой 100 метров. С их помощью разработчики намерены решить проблему освещения небесного тела во время продолжительной лунной ночи, которая длится две недели. День здесь продолжается столько же времени. В дневное время фонари будут аккумулировать энергию, а в ночное – использовать ее для освещения кратеров и баз, которые человечество уже несколько десятилетий планирует разместить на Луне.

Источник изображения: topwar.ru

Вероятно, разработчики верят, что появление здесь человеческих поселений или хотя бы долгосрочных миссий уже не за горами. По их мнению, наличие постоянного освещения и электроснабжения сделают жизнь лунных поселенцев безопаснее, обеспечат питанием оборудование и позволят организовать непрерывные рабочие процессы.

Источник изображения: topwar.ru

Собственно, в ситуации, когда человек последний раз посещал Луну примерно шесть десятилетий назад, этот проект кажется, мягко говоря, странноватым и не очень своевременным. Ведь на данный момент даже отправка к поверхности спутника непилотируемых аппаратов и зондов все еще является сложной задачей и далеко не всегда проходит успешно.