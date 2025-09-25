Войти
В Польше рассказали об отказе от советских «Крокодилов»

Фото: Przemyslaw Szyszka / Reuters
Фото: Przemyslaw Szyszka / Reuters.

Defence24: Польша прекратит эксплуатацию вертолетов Ми-24 к 2027 году

Вооруженные силы Польши планируют отказаться от советских ударных вертолетов Ми-24, которые получили неофициальное название «Крокодил». Последние машины выведут из эксплуатации к 2027 году, пишет Defence24.

Отмечается, что в 2022 году Польша располагала парком из 28 Ми-24, однако после начала специальной военной операции часть «Крокодилов» передали Киеву. Автор допустил, что Украина получила 10-12 польских вертолетов.

Сейчас в Польше осталось 16-18 Ми-24, которые используют ограниченно. «В настоящее время он может использоваться только для обучения пилотов и для поддержки поля боя стрелковым и неуправляемым вооружением. Таким образом, прекращение их службы в 2027 году, по всей видимости, является правильным решением», — рассказали в публикации.

Всего в ближайшие два года Польша выведет их эксплуатации до 78 устаревших вертолетов, включая Ми-2, Ми-14 и американские SH-2G.

В марте аналитики Центра анализа мировой торговли оружием рассказали, что мировой рынок военных вертолетов перенасыщен, поэтому спрос на эту технику снижается.

  В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Украина
Продукция
Ми-14
Ми-24
