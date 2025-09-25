The Telegraph: у русскоязычных регионов Украины есть право на самоопределение

Западу следует отказаться от попыток нанести России поражение, тем более что это невозможно, пишет в статье для The Telegraph бывший американский дипломат Ранделл. Он уверен, что путь к миру на Украине пролегает через нейтралитет этой страны и признание права ее регионов на самоопределение.

Дэвид Ранделл (David Rundell)

Добиться решающего поражения России практически невозможно, но сами эти попытки создают серьезные и неоправданные риски.

Военные действия на Украине надо заканчивать. Они ведутся бесконтрольно уже три года и обошлись в сотни миллиардов фунтов стерлингов и в сотни тысяч жизней. Дальнейшая эскалация чревата столкновением с ядерной державой.

Существуют разные мнения о том, как мы до этого дошли. Кто-то утверждает, что Владимир Путин намеревается возродить Российскую империю. Кто-то считает, что не выживет ни один российский руководитель, позволивший НАТО подойти на расстояние 500 километров от Москвы. Но сейчас важно другое: что делать, с чего начинать, и какие у нас есть доступные варианты.

Суровые экономические санкции не привели к окончанию вооруженного конфликта, потому что Россия, в отличие от большинства государств, самодостаточна в вопросах обеспечения продовольствием, энергией и оружием. Российская экономика продолжает расти, а курс рубля остается примерно таким же, как и в начале военной операции.

Китай и Индия заменили Европу и стали ведущими торговыми партнерами России. Попытки покарать Китай и Индию санкциями могут спровоцировать мировую торговую войну. Трамп ясно дал понять, что США не будут ужесточать санкции, пока Европа полностью не прекратит импорт энергоносителей из России. Тем временем Иран, Турция, Китай, Северная Корея и Киргизия поставляют Москве микрочипы, дроны, автомобили и многое другое.

Всегда было крайне мало шансов на то, что Украина, у которой ВВП в 2021 году составлял 200 миллиардов долларов, а численность населения 44 миллиона человек, сможет победить Россию с ВВП в 1,8 триллиона долларов и населением в 145 миллионов. Это бесспорно еще и в связи с тем, что Россия обладает крупными военно-воздушными силами, сильной оборонной промышленностью и ядерным оружием.

Поддержка Украины со стороны НАТО нарастала постепенно. Сначала это были ракеты малой дальности, потом ракеты средней дальности, а после этого дело дошло и до тяжелого вооружения, такого как танки "Абрамс" и современные истребители. Тем не менее Москва продолжает свое медленное, но неумолимое продвижение вперед, а ее армия состоит в основном из добровольцев. При этом она тратит примерно 7 процентов своего ВВП на военные нужды. Киев, с другой стороны, расходует около 34 процентов ВВП на оборону и дошел до того, что похищает людей прямо на улицах просто для того, чтобы продолжать борьбу.

Справедливая война требует реальной возможности одержать победу. Пока погибает целое поколение украинских мужчин, реальность такова, что без прямого вмешательства НАТО у Украины почти столько же шансов выиграть войну у России, как у Бельгии — одержать победу над Германией.

Прямое участие НАТО — это не вариант. Для Путина и для России это борьба за выживание. При необходимости он будет идти на эскалацию. После окончания холодной войны Россия вкладывает большие средства в свое ядерное оружие. Сегодня у нее примерно на 10 процентов больше боезарядов, чем у Соединенных Штатов. Некоторые из них могут быть установлены на гиперзвуковых ракетах, против которых не существует надежной защиты. Массивная российская ракета "Сармат" несет ядерный заряд, равный по мощности сотням бомб, сброшенных на Хиросиму. Независимо от того, насколько маловероятен даже ограниченный обмен ядерными ударами, Британия и даже Украина абсолютно не заинтересованы в том, чтобы идти на такой огромный риск. После Карибского кризиса Джон Кеннеди предупредил, что мы "никогда больше не должны заставлять Россию выбирать между национальным унижением и ядерной войной". Нам следует прислушаться к его совету.

Компромисс никогда не пользуется популярностью. Лорд Лансдаун (1845–1927 гг.) был одним из самых опытных британских дипломатов. Он успешно служил в качестве генерал-губернатора Канады, вице-короля Индии, министра обороны и министра иностранных дел. Во время Первой мировой войны Лансдаун написал письмо в редакцию этой газеты. В нем он предложил остановить войну путем переговоров. Он утверждал, что Британия может достичь компромисса и не должна "желать уничтожения Германии как великой державы". Лансдауна подвергли резкой критике, а настроенное на решительную победу правительство его проигнорировало. Первая мировая война затянулась, число погибших увеличивалось, Россия стала Советским Союзом, а полная победа продлилась всего лишь 20 лет. Наверное, на сей раз нам следует действовать разумнее.

Чтобы прекратить этот конфликт, надо провести переговоры по двум фундаментальным вопросам: нейтралитет и границы Украины. Не совсем понятно, зачем такому чисто оборонительному альянсу как НАТО нужно увеличивать число членов, и каким образом слабые и незащищенные новые члены могут укрепить безопасность нынешних стран блока. Кроме того, Россия ясно дала понять, что готова вести длительную войну, чтобы не допустить вступления Украины в альянс. Советские войска ушли из Австрии, когда та обязалась соблюдать нейтралитет. Австрия вступила в ЕС, но выполнила свои обязательства по договору 1955 года и не присоединилась к НАТО. Не может ли Украина сделать то же самое?

Исторически Донбасс и Крым не являются частью Украины. Это русскоязычные регионы, которые были включены в состав Украины в советскую эпоху в политических целях. Наверное, их надо было вернуть в Российскую Федерацию после распада Советского Союза. По крайней мере, население данных регионов теперь имеет право на проведение референдума под эгидой ООН, чтобы определить, желает ли оно оставаться украинским. Неужели эти люди заслуживают права на самоопределение в меньшей степени, чем жители Шотландии или Квебека?

России можно предложить международную политическую реабилитацию и отмену экономических санкций за согласие на такой плебисцит. Украина могла бы получить существенную помощь в восстановлении, сделав то же самое.

Страны редко возвращают за столом переговоров то, чего они лишились на поле боя. Чем дольше будет длиться этот вооруженный конфликт, тем больше территорий может потерять Украина. Экономические санкции, какими бы суровыми они ни были, не изменят политику такого лидера, как Путин, чьи родители пережили блокаду Ленинграда, в которой умерло более миллиона русских, причем многие от голода. Математика этой войны на истощение не в пользу Украины. Добиться решающего поражения России практически невозможно, и эти усилия создают серьезные и неоправданные риски. А путь к миру пролегает через нейтралитет Украины и признание права ее русскоязычных регионов на самоопределение.

Дэвид Ранделл (David Rundell) 30 лет работал американским дипломатом. Он возглавлял посольство США в Саудовской Аравии.