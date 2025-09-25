Береговая охрана Японии намерена закупить 4 дополнительных БЛА MQ-9B "СиГардиан"

ЦАМТО, 24 сентября. Береговая охрана Японии сообщила, что проект бюджета на 2026 ф.г. (начинается в апреле 2026 года) предусматривает закупку четырех дополнительных БЛА для наблюдения за прибрежной зоной.

Как сообщает Japan Times, проект бюджета предполагает выделение Береговой охране Японии рекордной суммы в 317,7 млрд. иен (2,15 млрд. долл.), что на 14% больше бюджета данной структуры на 2025 ф.г. На 2027 ф.г. Токио предполагает выделить Береговой охране 320 млрд. иен (2,16 млрд. долл.).

В проекте не раскрывается наименование приобретаемых аппаратов, однако с учетом предыдущих закупок, предположительно, речь идет о поставке MQ-9B "СиГардиан".

Береговая охрана Японии в 2016 году начала изучать возможность принятия MQ-9B на вооружение в рамках усиления возможностей мониторинга обстановки на море с использованием новых технологий. С 2020 года командование провело серию испытательных полетов MQ-9B с аэродрома "Хатинохе" Морских сил самообороны Японии, оценивая возможность повышения эффективности проводимых операций. Решение о приобретении партии MQ-9B было принято в 2022 году.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2022 года власти Японии выбрали General Atomics Aeronautical Systems подрядчиком для реализации проекта поставки БЛА Береговой охране страны для выполнения задач поиска и спасения на море, реагирования на стихийные бедствия и обеспечения правопорядка. Применение БЛА началось в октябре 2022 года.

В настоящее время Береговая охрана Японии эксплуатирует три MQ-9B. Первоначально они были получены в лизинг для обеспечения оперативности применения, но позднее выкуплены. На первом этапе БЛА эксплуатировались с авиабазы "Хатинохе", но соглашение с Морскими силами самообороны об аренде площадки истекло в марте 2025 года. Теперь MQ-9B базируются в аэропорту Китакюсю на юге Японии. Это позволяет усилить мониторинг района островов Сенкаку.

Еще два дополнительных MQ-9B планируется поставить Береговой охране к марту 2026 года. С учетом БЛА, включенных в проект бюджета на 2026 ф.г., к 2028 финансовому году Береговая охрана будет эксплуатировать 9 ед. MQ-9B. Все они будут закуплены, а не получены в лизинг.

"СиГардиан" представляет собой БЛА с размахом крыла 24 м, длиной 11,7 м, максимальным взлетным весом 5670 кг. Он оснащен двигателем TPE331-10, может нести до 2155 кг полезной нагрузки, включая 363 кг во внутреннем отсеке. Аппарат оснащен 9 точками подвески, может находиться в воздухе более 40 часов, действовать на высотах до 12,2 км, развивать скорость 210 узлов, выполнять полет на дальность до 6000 морских миль.

Береговая охрана Японии также планирует в 2026 ф.г. закупить два больших патрульных корабля и средний реактивный самолет. На кораблях водоизмещением около 3500 т сможет базироваться вертолет.