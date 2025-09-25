Непобедимая армада. Запад бессилен против российского "теневого флота" (Foreign Policy, США)

FP: в санкциях Запада против российского "теневого флота" есть лазейки

Причиной устойчивости российской экономики является слабое применение западных санкций, их несогласованность и существующие в них лазейки, пишет FP. Особенно это относится к стратегически важному для России теневому флоту. Поэтому автор статьи призывает США и Европу вместе действовать против него.

Петрас Катинас (Petras Katinas)

Трамп заявляет, что Россия испытывает экономические трудности, но в санкциях Запада есть лазейка

Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что готов ввести жесткие санкции против России, если страны НАТО перестанут покупать российскую нефть. Как бы смело это ни звучало, реальность гораздо сложнее. Российскую нефть по-прежнему импортируют только три из 32 членов НАТО — Венгрия, Словакия и Турция, — а Европейский союз обязался к концу 2027 года полностью отказаться от российских ископаемых видов топлива. Турция, один из крупнейших покупателей российской нефти, не проявляет никакого желания присоединиться к Западу, что делает полное эмбарго НАТО нереальным. Итак, если покупателей невозможно убедить отказаться от Москвы, что же могут сделать Вашингтон, Брюссель и "Большая семерка", чтобы задушить военную экономику России практичными и эффективными способами? Ответ кроется не в том, чтобы ждать 2027 года или надеяться, что Анкара изменит курс, а в более близкой цели: теневом флоте, деятельность которого показывает, как Россия продолжает финансировать боевые действия, уклоняясь от самых мощных экономических инструментов Запада.

До введения санкций в 2022 году почти 90% экспорта ископаемого топлива из России осуществлялось через обычный западный рынок. Однако российский теневой флот, который Москва начала собирать еще до введения эмбарго ЕС, не просто перенаправляет российскую нефть на новые азиатские рынки. Он был специально создан для обхода ограничения G7 на цену нефти, которое разрешает торговлю российской нефтью только по цене ниже 60 долларов за баррель. Контроль за соблюдением ограничения осуществляется западными страховщиками, но Москва создала закрытую систему, в которой все звенья — судовладельцы, менеджеры, страховщики и регистраторы флагов — действуют вне юрисдикции G7. С 2021 года доля теневых танкеров в российских поставках нефти выросла с 13 до 47% по состоянию на август этого года. К третьему году конфликта этот флот обеспечивал примерно треть доходов России от экспорта ископаемого топлива, в то время как ископаемое топливо в целом продолжает обеспечивать 30-50% федерального бюджета и служить источником финансирования военной операции Москвы на Украине.

Помимо финансовых потерь, теневой флот подрывает доверие к санкциям как инструменту внешней политики. Причина устойчивости российской экономики заключается в слабом применении санкций и утечках в экспортном контроле, особенно в связи с тем, что американские товары поступают через страны, не вводящие санкции. Вашингтон полагается на них больше, чем на любой другой инструмент, и их сдерживающая сила снижается, если их можно легко обойти.

Западные правительства быстро осознали эту опасность. Сначала санкции были направлены против компаний, управляющих судами теневого флота, но этот подход не сработал: каждый раз, когда компания попадала в черный список, в офшорной зоне появлялась новая организация, что приводило к бесконечной гонке, а потоки "черного золота" не иссякали. Этот опыт побудил политиков перейти к санкциям против судов, и здесь результаты оказались гораздо более впечатляющими. Министерство финансов США ввело санкции в отношении 211 танкеров, и эффект был незамедлительным: с января по июль, даже без новых санкций со стороны США в этом году, только 11% уже внесенных в санкционный список судов продолжали загружаться в России. ЕС пошел еще дальше, включив в черный список 415 судов до июля, хотя 17% из них по-прежнему работали, а 24% судов, указанных Великобританией, продолжали загружаться. Несмотря на эти утечки, общий эффект был очевиден. Данные Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, где я работаю, показывают, что доля теневого флота в экспорте российской нефти сократилась с 84% в январе до 58% в июле, а затем в августе снова выросла до 64%. Санкции не только нарушили потоки поставок, но и восстановили рычаги влияния: Россия зависит от танкеров для транспортировки своей нефти, а суда, контролируемые Западом, должны соблюдать ценовой предел.

Однако здесь кроется явная слабость: только небольшое количество судов фигурирует в нескольких санкционных списках. Такой фрагментированный подход создает лазейки, которыми пользуется Россия.Танкер, которому запрещен вход в европейские воды, все еще может найти покупателей в Азии, а танкер, попавший под санкции Вашингтона, может продолжать работать в Средиземном море. Отсутствие согласованности сигнализирует о разобщенности, давая понять России и мировым рынкам, что решимость Запада подлежит обсуждению.

ЕС и другие страны, вводящие санкции, начали закрывать лазейки, постепенно согласовывая свои списки судов со списками Великобритании, Австралии, Канады и Новой Зеландии. Соединенные Штаты, когда-то бывшие движущей силой санкций, сейчас явно в стороне. После того как президент Джо Байден покинул пост в январе, введя в последние месяцы своего пребывания в должности широкомасштабные санкции в отношении теневого флота, Вашингтон по большей части приостановил санкции. При Трампе многие санкции остаются в силе, но некоторые инструменты их принудительного исполнения были ликвидированы. Рабочая группа KleptoCapture, которая преследовала российских олигархов, была расформирована. Еще более поразительно то, что управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США разрешило крупным российским банкам до декабря проводить транзакции для венгерской атомной электростанции "Пакш". Вашингтон также отказался снизить предельный уровень цен на нефть, несмотря на то, что большинство его союзников пошли на этот шаг. В совокупности эти меры замедлили процесс принудительного исполнения и поставили под сомнение приверженность США санкциям как основному инструменту давления на Москву.

Как заметил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, переговоры успешны, когда стороны договариваются о том, что они реально могут сделать. Координация обозначений судов между США, ЕС и другими партнерами соответствует этому принципу: она недорогая и высокоэффективная. На практике танкеры, внесенные в черный список в Брюсселе, должны немедленно получить аналогичный статус в Вашингтоне — и наоборот, если Вашингтон возобновит определение судов. Учитывая стратегическую важность теневого флота для России, следует сформировать совместную рабочую группу для обмена оперативной информацией о перемещениях судов, владельцах, флагах и страховании. В отличие от попыток убедить Турцию сократить закупки, оказать давление на Индию с помощью тарифов или дождаться постепенного отказа ЕС от угля в 2027 году, согласованные санкции требуют небольших политических затрат, но дают немедленные результаты. Единый фронт сократит экспортные возможности России, лишит Кремль миллиардов долларов доходов и восстановит санкции как надежный инструмент государственного управления, одновременно посылая четкий сигнал о трансатлантическом единстве в момент, когда Москва делает ставку на раскол Запада.

Санкции в отношении теневого флота не являются панацеей, но они являются практичным и реалистичным шагом. Чтобы санкции были надежными, необходимо более строго применять ценовой предел — краеугольный камень западных мер против России — при этом морские страховщики должны проверять банковские счета, а не полагаться на заявления судоходных компаний. У США и ЕС есть множество способов скоординировать свои усилия; устранение лазейки в области нефтепереработки — где обе стороны импортируют продукцию нефтеперерабатывающих заводов, работающих на российской нефти — является еще одним примером того, как это можно сделать.

В 19-м пакете санкций ЕС против России, объявленном на прошлой неделе, было указано 118 новых судов, но этого недостаточно. США и Европа должны действовать сообща в отношении теневого флота, прежде чем он уйдет за горизонт.