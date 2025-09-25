Войти
Залужный: украинцев на передовой неминуемо ждут гибель, ранения или слом

Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото.
Это понимают как мобилизуемые, так и ушедшие в самоволку, заявил посол Украины в Великобритании

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Пребывание на передовой означает для украинских военных гибель, ранение или психологический слом, это понимают как мобилизуемые, так и ушедшие в самоволку. Об этом заявил посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный в статье для издания "Зеркало недели".

"Фактически гибель, ранения или психологический слом являются неминуемыми последствиями долгого пребывания на переднем крае в современных условиях. Это сегодняшняя реальность, о которой известно и тем, кто уклоняется от мобилизации, и тем, кто <...> ждет своей участи в самоволке или резервном батальоне", - отметил он.

Залужный добавил, что это происходит в том числе потому, что Россия более успешно действует в решении вопросов, вызванных позиционным характером боевых действий. "Наблюдается стойкая тенденция выхода из тупика именно со стороны России", - признал он.

Бывший главком отмечает, что российские силы более успешны в инновациях в сфере беспилотников и тактических нововведениях. 

