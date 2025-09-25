Войти
Lenta.ru

Раскрыта модель атаковавших российские объекты управляемых бомб ВСУ

163
0
0
Фото: Paul Hanna PH / CRB / Reuters
Фото: Paul Hanna PH / CRB / Reuters.

Матвийчук: ВСУ могли атаковать российские объекты американскими бомбами JDAM

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли сбросить на российские объекты американские управляемые бомбы Joint Direct Attack Munition (JDAM), считает полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Американцы поставили им бомбы JDAM. Это планирующая бомба, но она отличается от наших управляемых модулей. (…) Она имеет специальные приспособления, может планировать на удалении приблизительно до 40 километров. Бомба 250 фунтов, достаточно эффективная, но к ней нужна воздушная платформа. Они ее запускают с СУ-24, возможно, сегодня запускают и с F-16», — сказал Матвийчук.

Ранее в Министерстве обороны России (МО РФ) сообщили о том, что Украина сбросила на российские объекты управляемые авиабомбы и направила в Черное море катера с десантом. Как рассказали в оборонном ведомстве, всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались ударить с помощью семи умных авиабомб. Какие именно снаряды использовали ВСУ, не уточняется. Все авиабомбы были сбиты. Катера с украинским десантом также подверглись удару и были уничтожены.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
JDAM
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.09 20:49
  • 0
О причинах отличия "русских" от "европейцев"
  • 24.09 20:05
  • 10594
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.09 18:53
  • 0
Комментарий к "Бесполетная зона над Украиной? У Запада возникнут огромные проблемы (The New York Times, США)"
  • 24.09 15:21
  • 0
К вопросу о выживании государства
  • 24.09 15:03
  • 0
Восточную Европу готовят к боевым действиям
  • 24.09 12:23
  • 2
Россия заново научилась создавать серийные гражданские самолеты
  • 24.09 12:18
  • 3
В Иран доставлены российские истребители МиГ-29 и Су-35
  • 24.09 12:09
  • 1
Росгвардейцы в зоне СВО переводят радиоуправляемые дроны на оптоволокно
  • 24.09 12:05
  • 1
Раскрыто значение воздушных шаров во время атаки на Россию
  • 24.09 11:05
  • 1
Озвучены неожиданные последствия военной активности США у берегов Венесуэлы
  • 24.09 07:49
  • 95
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 24.09 05:04
  • 0
Комментарий к "Путин играет с НАТО в опасную игру (Financial Times, Великобритания)"
  • 24.09 02:19
  • 0
Ответ на "Генерал Маев: Т-90М будет состоять на вооружении еще как минимум 10-15 лет"
  • 23.09 22:49
  • 0
Комментарий на "Россия удваивает производство ракет для комплексов ПВО С-400 (Military Watch Magazine, США)"
  • 23.09 20:45
  • 0
Ответ на "Мотивации"