Береговая охрана США заказала дополнительные катера класса "Сентинел"

ЦАМТО, 24 сентября. Компания Bollinger Shipyards заключила с командованием Береговой охраны США контракт на поставку 10 дополнительных скоростных патрульных катеров FRC (Fast Response Cutter) класса "Сентинел".

Как заявлено, эта закупка стала возможной благодаря финансированию в размере 25 млрд. долл., предусмотренному недавно подписанным президентом Дональдом Трампом законом "Один большой прекрасный закон", который, в частности, включает выделение 1 млрд. долл. на дополнительные катера для Береговой охраны в рамках инициативы "Force Design 2028".

Целью реализации опциона стоимостью 507 млн. долл. является поддержка усилий Береговой охраны по модернизации флота патрульных катеров.

Как сообщал ЦАМТО, начальный контракт стоимостью 88 млн. долл. на проектирование и строительство головного катера серии FRC был заключен с Bollinger Shipyards по результатам тендера в сентябре 2008 года. "Сентинел" предназначены для замены устаревших катеров класса "Айленд", поставленных в 1980-е годы. Соглашение содержало опционы на поставку Береговой охране дополнительных катеров серии.

Первый катер серии, (WPC 1101) "Бернард С.Вебер", был поставлен Береговой охране США в феврале 2012 года. На сегодняшний день переданы 60 из 67 заказанных катеров FRC. Поставка последнего из этих катеров запланирована на 2028 год. После заключения нового контракта общий заказ вырос до 77 катеров, что продлило сроки их производство на три года.

Ранее в этом году компания Bollinger "пошла на риск" с целью сохранения темпов производства. В ожидании нового заказа компания заказала оборудование с длительными сроками изготовления, чтобы избежать дорогостоящих перезапусков и срывов графика поставок.

Катер класса "Сентинел" разработан на базе проекта "Дамен Стэн Патрол 4708" голландской судостроительной компании Damen Shipyards. Длина катера составляет 46,9 м, водоизмещение – около 353 т, скорость – 28 узлов, дальность хода – до 2500 морских миль, автономность – 5 суток, экипаж – 24 человека.

В состав вооружения входят стабилизированная 25-мм АУ и четыре 12,7-мм пулемета.

Катера предназначены для противодействия незаконному обороту наркотиков, миграции и контрабанде, контроля рыболовства, проведения поисково-спасательных операций, обеспечения безопасности портов, водных путей сообщения и побережья.