В России применили «Форс» для уничтожения камикадзе

В России применили дроны «Форс» для уничтожения украинских камикадзе

Российские аппараты «Форс» применяют в качестве дронов-перехватчиков для уничтожения украинских беспилотников-камикадзе, которые атакуют объекты на территории страны. Об этом сообщили в компании-разработчике Drone Force, передает ТАСС.

«В настоящее время 10-дюймовый дрон "Форс" применяется в качестве FPV-ПВО для сбития украинских беспилотников самолетного типа, которые летят для нанесения ударов по российским нефтебазам», — рассказали в организации.

Кроме того, «Форс» используют для поражения разведывательных беспилотников противника, доставки грузов и поражения наземных целей в зоне СВО. Отмечается, что аппарат получил цифровой видеоканал, который не поддается перехвату. Дальность применения дрона с ретранслятором составляет 50 километров. «Форс» может нести два выстрела для перехвата воздушных целей.

Ранее в сентябре стало известно, что Вооруженные силы России начали апробацию нового дрона-ракеты «Залп-1», предназначенного для перехвата многоцелевых беспилотников противника. Аппарат, который несет 500 граммов полезной нагрузки, развивает скорость до 310 километров в час.