Войти
ЦАМТО

Германия готова возглавить программу перевооружения стран ЕС

163
0
0
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 24 сентября. Германия готова взять на себя ведущую роль в программе перевооружения стран Евросоюза, позиционируя себя в качестве лидера совместных проектов вооружений в качестве ответа на угрозы безопасности извне.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Financial Times со ссылкой на документ с соответствующим проектом Берлина.

По данным газеты, данный документ подготовлен в преддверии встречи лидеров ЕС в октябре, на которой будет представлена "дорожная карта" того, как увеличить обороноспособность ЕС к 2030 году. Берлин представил свои рекомендации, предлагая создать "коалиции коллективного потенциала" – группы государств-членов, которые будут совместно разрабатывать и закупать системы вооружения в конкретных приоритетных областях, таких как, к примеру, противовоздушная оборона.

"Германия готова взять на себя ведущую роль", – говорится в документе, при этом большинство совместных проектов должны быть направлены "на защиту восточного фланга".

ФРГ также предлагает усилить роль Европейского оборонного агентства, которое должно быть "центральной платформой для поиска партнеров и координации европейских потребностей в закупках". Берлин призывает правительства предоставить агентству все необходимые данные для определения пробелов. Отмечается, что государства-члены ЕС должны согласовать стандарты в области национальных вооружений. При этом Берлин отмечает, что "проекты должны быть открыты для Украины и третьих стран, имеющих на это право".

В документе содержится призыв к дерегулированию производства вооружений, включая смягчение государственной помощи и правил конкуренции. ФРГ также выступает против того, чтобы финансирование проектов осуществлялось за счет нового общего долга ЕС, передает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.09 20:49
  • 0
О причинах отличия "русских" от "европейцев"
  • 24.09 20:05
  • 10594
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.09 18:53
  • 0
Комментарий к "Бесполетная зона над Украиной? У Запада возникнут огромные проблемы (The New York Times, США)"
  • 24.09 15:21
  • 0
К вопросу о выживании государства
  • 24.09 15:03
  • 0
Восточную Европу готовят к боевым действиям
  • 24.09 12:23
  • 2
Россия заново научилась создавать серийные гражданские самолеты
  • 24.09 12:18
  • 3
В Иран доставлены российские истребители МиГ-29 и Су-35
  • 24.09 12:09
  • 1
Росгвардейцы в зоне СВО переводят радиоуправляемые дроны на оптоволокно
  • 24.09 12:05
  • 1
Раскрыто значение воздушных шаров во время атаки на Россию
  • 24.09 11:05
  • 1
Озвучены неожиданные последствия военной активности США у берегов Венесуэлы
  • 24.09 07:49
  • 95
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 24.09 05:04
  • 0
Комментарий к "Путин играет с НАТО в опасную игру (Financial Times, Великобритания)"
  • 24.09 02:19
  • 0
Ответ на "Генерал Маев: Т-90М будет состоять на вооружении еще как минимум 10-15 лет"
  • 23.09 22:49
  • 0
Комментарий на "Россия удваивает производство ракет для комплексов ПВО С-400 (Military Watch Magazine, США)"
  • 23.09 20:45
  • 0
Ответ на "Мотивации"