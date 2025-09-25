Германия готова возглавить программу перевооружения стран ЕС

ЦАМТО, 24 сентября. Германия готова взять на себя ведущую роль в программе перевооружения стран Евросоюза, позиционируя себя в качестве лидера совместных проектов вооружений в качестве ответа на угрозы безопасности извне.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Financial Times со ссылкой на документ с соответствующим проектом Берлина.

По данным газеты, данный документ подготовлен в преддверии встречи лидеров ЕС в октябре, на которой будет представлена "дорожная карта" того, как увеличить обороноспособность ЕС к 2030 году. Берлин представил свои рекомендации, предлагая создать "коалиции коллективного потенциала" – группы государств-членов, которые будут совместно разрабатывать и закупать системы вооружения в конкретных приоритетных областях, таких как, к примеру, противовоздушная оборона.

"Германия готова взять на себя ведущую роль", – говорится в документе, при этом большинство совместных проектов должны быть направлены "на защиту восточного фланга".

ФРГ также предлагает усилить роль Европейского оборонного агентства, которое должно быть "центральной платформой для поиска партнеров и координации европейских потребностей в закупках". Берлин призывает правительства предоставить агентству все необходимые данные для определения пробелов. Отмечается, что государства-члены ЕС должны согласовать стандарты в области национальных вооружений. При этом Берлин отмечает, что "проекты должны быть открыты для Украины и третьих стран, имеющих на это право".

В документе содержится призыв к дерегулированию производства вооружений, включая смягчение государственной помощи и правил конкуренции. ФРГ также выступает против того, чтобы финансирование проектов осуществлялось за счет нового общего долга ЕС, передает "РИА Новости".