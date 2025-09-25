Войти
Военное обозрение

Залужный: на фронте в настоящее время тупик, как во времена «Курской авантюры»

172
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный считает, что текущую ситуацию на фронте можно назвать тупиковой, похожей на ту, которая сложилась во времена украинского вторжения в приграничные районы Курской области. При этом Залужный считает «Курскую авантюру» ВСУ откровенно неудачной и слишком дорого стоившей Киеву.

Залужный, в настоящее время занимающий должность посла Украины в Великобритании, отмечает, что благодаря развитию беспилотных технологий обе стороны конфликта обладают возможностью заблаговременно выявить концентрацию сил противника, что делает практически невозможными подготовку и нанесение внезапных ударов для прорыва оборонительных линий.

Предвосхищая возможные возражения и напоминания о внезапном прорыве во время вторжения ВСУ в Курскую область, Залужный напомнил, что в конечном итоге изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не принес украинской стороне успеха. ВС РФ сумели воспользоваться и технологическими, и тактическими преимуществами и не только не позволили тактическому прорыву ВСУ перерасти в оперативный успех, но и впоследствии сами осуществили тактическое продвижение. При этом очевидно, что цена «Курской авантюры» Зеленского оказалась слишком высокой.

Залужный резюмирует, что позиционный тупик обусловлен невозможностью прорыва оборонительных рубежей и одновременно с этим невозможностью выполнить оперативные задачи, включая выход на оперативное пространство. Однако стоит отметить, что, хотя отставной украинский главком пытается утверждать, что в пресловутом «тупике» в настоящее время находятся обе стороны конфликта, ВС РФ продолжают наступать, ежедневно освобождая новые территории.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.09 20:49
  • 0
О причинах отличия "русских" от "европейцев"
  • 24.09 20:05
  • 10594
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.09 18:53
  • 0
Комментарий к "Бесполетная зона над Украиной? У Запада возникнут огромные проблемы (The New York Times, США)"
  • 24.09 15:21
  • 0
К вопросу о выживании государства
  • 24.09 15:03
  • 0
Восточную Европу готовят к боевым действиям
  • 24.09 12:23
  • 2
Россия заново научилась создавать серийные гражданские самолеты
  • 24.09 12:18
  • 3
В Иран доставлены российские истребители МиГ-29 и Су-35
  • 24.09 12:09
  • 1
Росгвардейцы в зоне СВО переводят радиоуправляемые дроны на оптоволокно
  • 24.09 12:05
  • 1
Раскрыто значение воздушных шаров во время атаки на Россию
  • 24.09 11:05
  • 1
Озвучены неожиданные последствия военной активности США у берегов Венесуэлы
  • 24.09 07:49
  • 95
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 24.09 05:04
  • 0
Комментарий к "Путин играет с НАТО в опасную игру (Financial Times, Великобритания)"
  • 24.09 02:19
  • 0
Ответ на "Генерал Маев: Т-90М будет состоять на вооружении еще как минимум 10-15 лет"
  • 23.09 22:49
  • 0
Комментарий на "Россия удваивает производство ракет для комплексов ПВО С-400 (Military Watch Magazine, США)"
  • 23.09 20:45
  • 0
Ответ на "Мотивации"