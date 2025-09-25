Источник изображения: topwar.ru

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный считает, что текущую ситуацию на фронте можно назвать тупиковой, похожей на ту, которая сложилась во времена украинского вторжения в приграничные районы Курской области. При этом Залужный считает «Курскую авантюру» ВСУ откровенно неудачной и слишком дорого стоившей Киеву.

Залужный, в настоящее время занимающий должность посла Украины в Великобритании, отмечает, что благодаря развитию беспилотных технологий обе стороны конфликта обладают возможностью заблаговременно выявить концентрацию сил противника, что делает практически невозможными подготовку и нанесение внезапных ударов для прорыва оборонительных линий.

Предвосхищая возможные возражения и напоминания о внезапном прорыве во время вторжения ВСУ в Курскую область, Залужный напомнил, что в конечном итоге изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не принес украинской стороне успеха. ВС РФ сумели воспользоваться и технологическими, и тактическими преимуществами и не только не позволили тактическому прорыву ВСУ перерасти в оперативный успех, но и впоследствии сами осуществили тактическое продвижение. При этом очевидно, что цена «Курской авантюры» Зеленского оказалась слишком высокой.

Залужный резюмирует, что позиционный тупик обусловлен невозможностью прорыва оборонительных рубежей и одновременно с этим невозможностью выполнить оперативные задачи, включая выход на оперативное пространство. Однако стоит отметить, что, хотя отставной украинский главком пытается утверждать, что в пресловутом «тупике» в настоящее время находятся обе стороны конфликта, ВС РФ продолжают наступать, ежедневно освобождая новые территории.