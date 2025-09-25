Войти
На учениях НАТО в Португалии «засветились» модернизированные украинские БЭКи

Источник изображения: topwar.ru

На международных учениях НАТО REPMUS-25, проходящих у побережья Португалии, были замечены украинские морские беспилотные катера «Магура V7». Их появление в рамках коалиционных манёвров привлекло внимание зарубежных экспертов, которые отметили несколько существенных модификаций платформы.

В частности, в вышеупомянутых учениях использовались три версии надводного дрона: ударный с ракетами Р-73, оснащённый пулемётным модулем калибра 12,7-мм и разведывательный.

Наиболее примечательным для специалистов оказался экземпляр, вооружённый ракетами класса «воздух-воздух» Р-73 советского производства. Эта адаптация свидетельствует о поиске решений для повышения защищённости беспилотника против воздушных угроз, в частности вертолётов.

В то же время сообщается, что изменений претерпела и конструкция катера. Инженеры усилили корпус, улучшили его гидродинамические характеристики и перенесли пусковую установку ракет с топливного бака на середину корпуса.

Кроме того, доработки коснулись и технической части: «Магура» получил усовершенствованный навигационный комплекс, сочетающий спутниковое и инерциальное наведение, что повышает его устойчивость к радиоэлектронным помехам.

Наконец, как пишут эксперты, возросшие показатели дальности хода и грузоподъёмности расширяют оперативный потенциал аппарата. При этом важным шагом вперёд стало оснащение катера защищённой многоканальной связью и обновлённой системой управления, позволяющей функционировать в полуавтономном режиме, что критически важно для выполнения сложных задач в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия.

Какой сигнал всё это действо может посылать нам? Здесь всё очевидно – Украина является полигоном для НАТО, где обкатываются передовые технологии, затем поступающие на вооружение альянса. Естественно, в будущем всё это «добро» может быть применено против России. В частности, тот же «Магура V7» вполне может быть использован странами блока в Балтийском море для атаки на наши корабли.

  В новости упоминаются
Страны
Португалия
Россия
Украина
Проекты
NATO
БПЛА
Военные учения
