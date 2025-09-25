Войти
Лучше растянуть действия ВС России по времени, чем спешить, заявил Песков

169
0
0
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Песков: лучше растянуть шаги ВС РФ по времени, чем спешить и увеличить потери

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Лучше растянуть действия Вооруженных сил РФ по времени, чем спешить и увеличить количество потерь, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы идем вперед очень аккуратно, чтобы не подрывать потенциал наш наступательный. Это очень продуманные действия. И здесь лучше растянуть их по времени, чем спешить, пытаться приурочить к чему-то какие-то победы, но при этом увеличить количество погибших", - сказал Песков в интервью радио РБК.

