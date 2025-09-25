Залужный: ВСУ заплатили слишком высокую цену за свои действия на курском направлении

Практика показала, что изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не приносит именно необходимого успеха атакующей стороне, отметил экс-главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении оказались напрасными, а цена за них - слишком высокой. Об этом заявил посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

"Практика показала, что изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не приносит именно необходимого успеха атакующей стороне. Оборонявшиеся войска сумели воспользоваться и технологическими, и тактическими преимуществами и со временем не только не дали тактическому прорыву перерасти в оперативный успех, но и впоследствии сами совершили тактическое продвижение", - написал Залужный в своей статье для украинского издания "Зеркало недели", приведя в качестве примера действия ВСУ на курском направлении.

"Цена таких действий мне неизвестна, однако очевидно, что она была слишком высокой", - добавил Залужный.

В августе в российских силовых структурах сообщили ТАСС, что потери ВСУ в Курской области стали самыми масштабными за три года проведения СВО.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 76,5 тыс. военнослужащих, более 7 тыс. единиц военной техники. Полная зачистка территории длилась 264 дня. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.