Индонезия рассматривает предложение КНР о приобретении 42 истребителей J-10C

ЦАМТО, 24 сентября. Минобороны Индонезии рассматривает предложение КНР о приобретении 42 многоцелевых истребителей Chengdu J-10C в рамках своей новой стратегии национальной безопасности, получившей название "Perisai Trisula Nusantara" ("Щит трезубца Нусантара").

Эту новость местным СМИ официально подтвердил представитель Министерства обороны Индонезии бригадный генерал Фрега Венас Инкириванг.

Как сообщает The Jakarta Post со ссылкой на генерала, Военно-воздушные силы Индонезии ищут "наилучшую из доступных" платформ для обеспечения долгосрочного суверенитета и безопасности. Интерес к J-10C обусловлен ускоренной модернизацией индонезийских Вооруженных сил, которые в настоящее время используют парк российских истребителей Су-27/30 и американских F-16, а в ближайшие годы получат французские "Рафаль".

При этом Ф.Инкириванг отметил, что даже о потенциальной покупке говорить пока рано, поскольку не обсуждались ключевые детали, такие как стоимость контракта и сроки поставки, то есть переговоры находятся на начальной стадии.

Напомним, что согласно опубликованной на страницах в соцсетях турецкой Turkish Aerospace (TUSAS) информации, 24 июля на прошедшей в Стамбуле Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2025 компания заключила с Министерством обороны Индонезии соглашение о покупке истребителей KAAN для индонезийских ВВС. В мероприятии принял участие руководитель Директората оборонной промышленности Турции (SSB) Халук Гергюн.

Стороны пока не разглашали подробности соглашения, которое турецкие СМИ называют историческим. Сообщается, что помимо поставки самолетов, контракт предусматривает всестороннее сотрудничество в области разработки, производства, передачи технологий и организации локальной сборки. Одновременно TUSAS подписала соглашение о сотрудничестве в области разработки, производства и обмена технологиями при поставке 48 истребителей KAAN с индонезийскими компаниями PT Republik Aero Dirgantara и PT Dirgantara Indonesia.