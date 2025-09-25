Песков: РФ предлагает США улучшать отношения параллельно переговорам по Украине

Есть очень много выгоды для американского бизнеса, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Москва выступает за налаживание российско-американских отношений параллельно украинскому урегулированию, но Вашингтон пока что увязывает эти процессы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в интервью радио РБК.

"По-прежнему, может быть, к нашему сожалению, американская сторона все-таки любые переговоры, любые процессы сотрудничества индексирует только на украинское урегулирование. То есть, "урегулируем Украину, а потом будет все остальное". С нашей точки зрения, мы совершенно не обязаны это делать вместе, и гораздо больше соответствовало бы нашим двусторонним интересам - и интересам США - параллельно вести эти треки, вывести наши двусторонние отношения из этого оцепенения, начать торгово-экономическое сотрудничество", - сказал Песков.

По его словам, "здесь очень много выгоды для американского бизнеса, и президент [США Дональд] Трамп не может этого не понимать".