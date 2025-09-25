Войти
Жога: успехи на фронте говорят о технологическом преимуществе российской армии

175
0
0
Полпред президента в УФО Артем Жога
Полпред президента в УФО Артем Жога.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ ТАСС

Как заявил полпред президента РФ в Уральском федеральном округе, "мы лучше применяем и беспилотники, и непосредственно штурмовые группы"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Продвижение российских войск на фронте свидетельствует о технологическом преимуществе армии РФ, в том числе - о более успешном применении беспилотников. Такое мнение высказал в интервью ТАСС полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе, один из бывших командиров батальона "Спарта" Артем Жога.

"То, что наши войска продвигаются на всех участках фронта, - мы идем вперед, - показывает, что все-таки у нас преимущество. Мы лучше применяем и беспилотники, и непосредственно штурмовые группы. Отвоевываем метр за метром нашу территорию, освобождаем ее. Поэтому, можно сказать, что мы превосходим по всем параметрам", - сказал Жога.

По мнению полпреда, РФ в целом сильно продвинулась в разработке и производстве БПЛА. "У нас очень хорошо продвинулось направление производства БПЛА. Это благодаря новым разработкам конструкторских бюро и "народному ВПК" - военно-промышленному комплексу", - отметил Жога. 

