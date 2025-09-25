В Раде считают, что Трамп пытается "умыть руки" в урегулировании на Украине

Партия "Европейская солидарность" разместила в своем Telegram-канале комментарий за подписью депутата Николая Княжицкого, в котором аудиторию призывают не питать иллюзий относительно заявления президента США

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Депутаты украинской оппозиционной партии "Европейская солидарность" восприняли слова президента США Дональда Трампа о готовности поставлять странам НАТО оружие, чтобы они распоряжались им по своему усмотрению, как попытку "самоустраниться" и "умыть руки" в урегулировании конфликта на Украине.

"Европейская солидарность" разместила в своем Telegram-канале комментарий за подписью депутата Николая Княжицкого, в котором аудиторию призывают не питать иллюзий относительно заявления американского лидера. По словам депутата, пост Трампа - "о самоустранении" и президент хотел сказать следующее: санкций против РФ не нужно, так как российская экономика якобы и так сама загибается, военная ситуация такова, что Украина с поддержкой ЕС выйдет на границы 1991 года, "а может и дальше", оружия поставим Украине столько, сколько купят европейцы из НАТО, и те пусть определяются, что с ней делать.

При этом реальность показывает, что Украина каждый день несет территориальные потери, Россия совладала с санкционным давлением, отмечает Княжицкий. А в заявлении Трампа не идет речь ни о завершении конфликта и роли США в этом, ни о расширении военной или экономической помощи.

В свою очередь депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) полагает, что заявление Трампа - "не о победе Украины, это об умывании рук от войны". Депутат обращает внимание на то, что американский лидер призывает защищать интересы США и ЕС жизнями украинцев без вступления американской стороны в конфликт. По его мнению, Владимир Зеленский, воодушевленный словами Трампа, прикажет наступать с новой силой, в то время как история уже помнит ситуацию, когда мечты Зеленского о "кофе в Ялте и танках в Москве" привели только к огромным потерям с украинской стороны.

"Российская экономика больше украинской в 10 раз; население России больше в 5 раз. <...> Наша задача прямо сейчас - оборона, оборона, оборона. Наша цель - мир. <...> Танки в Москве будут стоить миллионы жизней", - сказал Гончаренко.

23 сентября Трамп, комментируя ситуацию на Украине по итогам переговоров с Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что США продолжат поставлять вооружения странам НАТО, чтобы они распоряжались им по своему усмотрению. 14 июля Трамп сообщал о решении Вашингтона и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки, а координацию будет осуществлять НАТО. В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.