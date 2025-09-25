Песков: экономика России с лихвой покрывает все потребности фронта

Москва уже слышала, будто бы российская экономика схлопнется, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российская экономика перестроилась под нужды специальной военной операции и покрывает все потребности армии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радио РБК.

Он отметил, что Москва уже слышала, будто бы российская экономика схлопнется, "Россия будет порвана в клочья" и так далее.

"Это мы слышали из Вашингтона неоднократно, это мы слышали из европейских столиц. Но уже прошло изрядно времени. Экономика России во многом перестроилась под нужды специальной военной операции таким образом, что все потребности фронта покрываются с лихвой", - подчеркнул представитель Кремля.