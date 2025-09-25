Зонтик для «Тосочки»: как тяжелые огнеметные системы прикрывают от дронов

Машины ТОС-2 стали приоритетной целью для беспилотников врага

Враг активно ведет поиск российских тяжелых огнеметных систем: для него это приоритетная цель. Для защиты своей техники мобильные группы прикрытия ищут вражеские БПЛА не только в воздухе, но и проверяют на земле вдоль маршрута движения, не оставил ли враг так называемых «ждунов» — беспилотники, которые могут длительное время находиться в засаде, а потом атаковать с близкой дистанции. На огневые позиции ТОС-2 «Тосочку» сопровождают багги, БТР и бойцы со стрелковым оружием. На их счету — десятки уничтоженных дронов-камикадзе. О том, как организована боевая работа и защита огнеметных систем, — в репортаже «Известий».

Выдвижение на позиции

Против тяжелых огнеметных систем бесполезны полевые укрепления — один залп может полностью их уничтожить. Противник постоянно ищет эти машины. Поэтому на огневые позиции они выходят еще до рассвета, каждый выезд — хорошо спланированная операция. С машиной идет багги разведки и БТР охранения.

Выйдя на позицию, на крыше бронетранспортера бойцы быстро раскладывают зенитную турель и устанавливают пулемет с тепловизором. Конструкция и стоящий за ней стрелок напоминают американские зенитные пулеметы на бронетехнике времен Второй мировой войны. Подобные стали известны широкой публике в России после выхода в 2014 году фильма «Ярость» с Брэдом Питтом, где ее использует танковый экипаж. Командир отделения шутит, что идеи обсуждали все вместе, и штампы массовой культуры, отложившиеся в памяти, сыграли свою роль. Но основным ориентиром послужили доступные детали от автомобилей, например, ступичные подшипники в основе тумбы. А навыки сварки и работы с металлом были у водителя БТР, в мирной жизни он работал на СТО.

Перед выездом основной машины будущую позицию проверяют на наличие засадных БПЛА — «ждунов». Такие коптеры могут длительное время ждать подхода цели замаскированными, а потом атаковать с близкой дистанции и малой высоты. Для борьбы с камикадзе спешиваются бойцы с легким стрелковым оружием: гладкоствольным ружьем и автоматами.

— Самое главное — организовать работу. Если хорошей организации не будет, то всё полетит к чертям: и техника будет уничтожена, и люди. Стоит пропустить только одну «птичку», не доложить вовремя, и может быть конец, потому что при детонации «пакета» вокруг ничего не остается, — рассказывает Артем Карпов, командир отделения тяжелого огнеметного взвода. Только на его счету больше полутора десятков сбитых из дробовика дронов-камикадзе.

Пусковая установка прикрыта полностью. В сравнении с нашими предыдущими визитами в подразделение ее защитный обвес стал еще разнообразнее. Бронированная кабина закрыта металлическими сетями. Направляющие реактивных снарядов полностью закрыты экранами. А сзади свисают толстые стальные цепи, которые прикрывают от удара камикадзе на марше, когда установка сложена в транспортное положение.

Лучшая награда для огнеметчиков

Владимир Трофимов, командир расчета «Тосочки», до этой машины работал на прошлом поколении тяжелых огнеметов — «Солнцепек». Те системы были сделаны на шасси танка, соответственно, имели и более тяжелую броню. Но наш собеседник объясняет, что сегодня способность колесной машины пройти быстро большое расстояние до огневой позиции важнее брони. Кроме того, в машине нового поколения очень высокая степень компьютеризации и автоматизации, и подготовка к выстрелу происходит быстрее, а сам огонь стал точнее.

— С учнтом реалий на специальной военной операции быстро производится работа над ошибками. Наука и промышленность включаются быстро и четко, приезжают нередко к нам сюда, ведут диалоги на постоянной основе, — рассказывает Владимир. Сам он в армии с 2023 года, пришел добровольцем и осваивал профессию уже во время СВО, а в мирной жизни был столяром.

Сегодня основная задача огнеметчиков — уничтожение опорных пунктов врага там, где его инженерная подготовка защищает от классической артиллерии. Для огнеметных систем практически не важно, насколько мощны полевые укрепления и как заглублены в землю блиндажи. Если внутри не оборудованы полноценные камеры перепада давления и шлюзы, то термобарический удар, возникающий при горении смеси, будет распространяться и уничтожать живую силу в укрытиях. Спастись можно только в бетонных бункерах.

— Бальзам на сердце, когда потом сигнал от штурмов приходит: «Спасибо ребята, зашли без проблем, потерь не было». Это лучшая награда, — рассказывает командир машины.

На вооружении Российской армии находятся несколько типов тяжелых огнеметных систем. ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек» построены на танковом шасси. Более новая — ТОС-2 «Тосочка» — выполнена на базе грузового автомобиля. В прошлом году в войска поступили ТОС-3 «Дракон». Системы традиционно входят в состав войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и предназначены для огневой поддержки пехоты, танков, поражения открытых и закрытых огневых позиций, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств противника.

«Известия» рассказывали о боевой работе «Тосочки». По сравнению с машинами предыдущих поколений она имеет увеличенную дальность действия.

