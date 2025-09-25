Песков: Москва прекрасно защищена средствами ПВО

Удары украинских беспилотников направлены на "пиар-эффект", указал пресс-секретарь президента

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российская столица прекрасно защищена средствами ПВО, удары украинских беспилотников направлены на "пиар-эффект". Такое мнение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказал в интервью РБК.

"Что нужно продемонстрировать Киеву перед встречей с [президентом США Дональдом] Трампом? Что они эффективно и громко воюют. С точки зрения военного какого-то эффекта и достижения военных целей - оперирование беспилотниками, нападение на Москву, которая прекрасно, кстати, защищена средствами ПВО, другие города защищены - это, скорее, носит такой пиар-эффект", - считает представитель Кремля.