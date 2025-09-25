«Превосходство французской мысли»: патрульное судно PAM с приводом от ветра

Источник изображения: topwar.ru

Французская компания Mauric приступила к постройке патрульного судна «нового поколения», получившего обозначение PAM. Оно было спроектировано с учётом крайне важной для Европы «зелёной» повестки и имеет гибридный ход: в движение плавсредство приводится дизель-электрической установкой с приводом от ветра, который обеспечивает парус.

Этот масштабный проект демонстрирует превосходство французской военно-морской инженерной мысли, разработавшей уникальное решение, которое сочетает в себе высокие эксплуатационные характеристики и экологические инновации

- отметил заказчик – управление по морским делам Франции (DGAMPA).

Экипаж состоит из 16 чел. Кроме того, на борту будут располагаться четыре бойца спецназа и две придаваемые им полужёсткие надувные моторные лодки длиной 6,5 м и скоростью 35 узлов.

Автономность составляет 12 дней. В море судно может проводить до 200 дней в году. Его длина составляет 53,7 м. Корпус выполнен из стали, в то время как надстройка – из алюминия. Максимальная скорость хода составляет 17 узлов или 10 узлов на электрической тяге. Судно способно пройти 3600 морских миль при движении со скоростью 12 узлов.

Передача заказчику ожидается во второй половине 2027 года. Судно будет проходить службу главным образом в Бискайском заливе.