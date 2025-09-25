НАТО выделило 728 млн. долл. на улучшение космических возможностей

ЦАМТО, 24 сентября. НАТО выделило 728 млн. долл. из общего финансирования на "программу по улучшению космических возможностей Альянса".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Breaking Defense со ссылкой на начальника штаба Объединенного космического компонентного командования НАТО, полковника Космических сил США Джонатана Уитакера.

Средства будут использованы для улучшения работы Центра космических операций Североатлантического альянса.

Центр космических операций будет работать в рамках Объединенного космического компонентного командования. Breaking Defense напоминает, что он расположен на немецкой военной базе "Рамштайн".

В интервью изданию Д.Уитакер рассказал, что ведется работа над новым космическим "облаком данных" НАТО под названием AXE (Allied Exchange Environment), за образец взята Единая библиотека данных Космических сил США.

"AXE имеет ту же схему, что и Единая библиотека данных, но является полностью отдельной базой данных. Таким образом, командование НАТО может использовать ее для размещения любых данных, которые нам нужны, будь то данные космической осведомленности, данные космической разведки, наблюдения... но она оптимизирована для нашей секретной среды", – пояснил Breaking Defense Д.Уитакер.

По его словам, база данных AXE, вероятно, будет заполнена информацией, предоставляемой программой постоянного наблюдения из космоса Альянса (APSS), в рамках которой 19 стран предоставляют данные со своих разведывательных спутников. Отмечается, база данных сможет использоваться уже с 1 января 2026 года, отмечает "РИА Новости".