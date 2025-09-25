Войти
ЦАМТО

Министр обороны Канады подтвердил планы по перевооружению армии

165
0
0
F-35 "Лайтнинг-2" ВВС Канады
F-35 "Лайтнинг-2" ВВС Канады.
Источник изображения: aviacionline.com

ЦАМТО, 24 сентября. Министр обороны Канады Дэвид Макгинти на встрече в Вашингтоне с главой Пентагона Питом Хегсетом подтвердил планы Оттавы по перевооружению армии.

Кроме того, министры обсудили модернизацию Объединенного командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), говорится в сообщении Минобороны Канады.

"Д.Макгинти подтвердил планы Канады по восстановлению, перевооружению и дополнительным инвестициям в вооруженные силы, а также приверженность увеличению и ускорению вложений для укрепления обороны страны", – отмечается в публикации.

Ведомство подчеркнуло, что Оттава сохраняет обязательства в отношении NORAD и будет финансировать модернизацию его возможностей.

В Минобороны добавили, что переговоры подтвердили общую задачу Канады и США по совместной защите Северной Америки, передает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.09 20:49
  • 0
О причинах отличия "русских" от "европейцев"
  • 24.09 20:05
  • 10594
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.09 18:53
  • 0
Комментарий к "Бесполетная зона над Украиной? У Запада возникнут огромные проблемы (The New York Times, США)"
  • 24.09 15:21
  • 0
К вопросу о выживании государства
  • 24.09 15:03
  • 0
Восточную Европу готовят к боевым действиям
  • 24.09 12:23
  • 2
Россия заново научилась создавать серийные гражданские самолеты
  • 24.09 12:18
  • 3
В Иран доставлены российские истребители МиГ-29 и Су-35
  • 24.09 12:09
  • 1
Росгвардейцы в зоне СВО переводят радиоуправляемые дроны на оптоволокно
  • 24.09 12:05
  • 1
Раскрыто значение воздушных шаров во время атаки на Россию
  • 24.09 11:05
  • 1
Озвучены неожиданные последствия военной активности США у берегов Венесуэлы
  • 24.09 07:49
  • 95
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 24.09 05:04
  • 0
Комментарий к "Путин играет с НАТО в опасную игру (Financial Times, Великобритания)"
  • 24.09 02:19
  • 0
Ответ на "Генерал Маев: Т-90М будет состоять на вооружении еще как минимум 10-15 лет"
  • 23.09 22:49
  • 0
Комментарий на "Россия удваивает производство ракет для комплексов ПВО С-400 (Military Watch Magazine, США)"
  • 23.09 20:45
  • 0
Ответ на "Мотивации"