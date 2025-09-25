Министр обороны Канады подтвердил планы по перевооружению армии

ЦАМТО, 24 сентября. Министр обороны Канады Дэвид Макгинти на встрече в Вашингтоне с главой Пентагона Питом Хегсетом подтвердил планы Оттавы по перевооружению армии.

Кроме того, министры обсудили модернизацию Объединенного командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), говорится в сообщении Минобороны Канады.

"Д.Макгинти подтвердил планы Канады по восстановлению, перевооружению и дополнительным инвестициям в вооруженные силы, а также приверженность увеличению и ускорению вложений для укрепления обороны страны", – отмечается в публикации.

Ведомство подчеркнуло, что Оттава сохраняет обязательства в отношении NORAD и будет финансировать модернизацию его возможностей.

В Минобороны добавили, что переговоры подтвердили общую задачу Канады и США по совместной защите Северной Америки, передает "РИА Новости".