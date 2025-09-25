Войти
ЦАМТО

Италия продлила размещение системы ПВО SAMP-T в Эстонии до весны 2026 года

157
0
0
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 24 сентября. Италия решила продлить размещение своей системы ПВО SAMP-T и самолета ДРЛОиУ на территории Эстонии, по меньшей мере, до весны 2026 года.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на Министерство обороны Италии.

Как сообщает телерадиокомпания, первоначальный план предусматривал вывод системы ПВО осенью 2025 года вместе с первой ротацией итальянских военнослужащих, однако теперь ожидается, что выведена она будет только весной 2026 года.

"Италия решила продлить присутствие системы ПВО SAMP-T и самолета ДРЛОиУ CAEW", – приводит ERR слова министра обороны Италии Гуидо Крозетто.

По информации телеканала, на территории Эстонии на текущий момент расквартированы около 500 итальянских военнослужащих.

Утверждается, что решение по продлению размещения системы ПВО связано с якобы нарушением Россией воздушного пространства Эстонии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
Эстония
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.09 20:49
  • 0
О причинах отличия "русских" от "европейцев"
  • 24.09 20:05
  • 10594
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.09 18:53
  • 0
Комментарий к "Бесполетная зона над Украиной? У Запада возникнут огромные проблемы (The New York Times, США)"
  • 24.09 15:21
  • 0
К вопросу о выживании государства
  • 24.09 15:03
  • 0
Восточную Европу готовят к боевым действиям
  • 24.09 12:23
  • 2
Россия заново научилась создавать серийные гражданские самолеты
  • 24.09 12:18
  • 3
В Иран доставлены российские истребители МиГ-29 и Су-35
  • 24.09 12:09
  • 1
Росгвардейцы в зоне СВО переводят радиоуправляемые дроны на оптоволокно
  • 24.09 12:05
  • 1
Раскрыто значение воздушных шаров во время атаки на Россию
  • 24.09 11:05
  • 1
Озвучены неожиданные последствия военной активности США у берегов Венесуэлы
  • 24.09 07:49
  • 95
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 24.09 05:04
  • 0
Комментарий к "Путин играет с НАТО в опасную игру (Financial Times, Великобритания)"
  • 24.09 02:19
  • 0
Ответ на "Генерал Маев: Т-90М будет состоять на вооружении еще как минимум 10-15 лет"
  • 23.09 22:49
  • 0
Комментарий на "Россия удваивает производство ракет для комплексов ПВО С-400 (Military Watch Magazine, США)"
  • 23.09 20:45
  • 0
Ответ на "Мотивации"