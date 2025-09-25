Италия продлила размещение системы ПВО SAMP-T в Эстонии до весны 2026 года

ЦАМТО, 24 сентября. Италия решила продлить размещение своей системы ПВО SAMP-T и самолета ДРЛОиУ на территории Эстонии, по меньшей мере, до весны 2026 года.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на Министерство обороны Италии.

Как сообщает телерадиокомпания, первоначальный план предусматривал вывод системы ПВО осенью 2025 года вместе с первой ротацией итальянских военнослужащих, однако теперь ожидается, что выведена она будет только весной 2026 года.

"Италия решила продлить присутствие системы ПВО SAMP-T и самолета ДРЛОиУ CAEW", – приводит ERR слова министра обороны Италии Гуидо Крозетто.

По информации телеканала, на территории Эстонии на текущий момент расквартированы около 500 итальянских военнослужащих.

Утверждается, что решение по продлению размещения системы ПВО связано с якобы нарушением Россией воздушного пространства Эстонии.