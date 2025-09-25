БПЛА "Северный ветер" прошел апробацию в зоне СВО

Разработчиком дрона самолетного типа является фонд "Ленинградский рубеж"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Первый в Ленинградской области дрон самолетного типа "Северный ветер" прошел апробацию в зоне СВО. Об этом ТАСС сообщили в фонде "Ленинградский рубеж", который является разработчиком.

"После прохождения всех испытаний несколько партий изобретения были отправлены военнослужащим группировки "Север". Сегодня беспилотник уже стоит на вооружении наших защитников и помогает им в выполнении задач спецоперации, проходя самые настоящие проверки боем", - сказали в фонде.

Там уточнили, что в ходе одного из испытательных вылетов дрона российским военнослужащим удалось уничтожить орудие противника.

"Северный ветер" - первый областной барражирующий боеприпас, созданный представителями народного ВПК. Название новейшего дрона выбрано неслучайно - в честь группировки войск "Север". Беспилотник был создан фондом "Ленинградский рубеж" по поручению главы Ленинградской области Александра Дрозденко.