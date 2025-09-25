В NASA уже отобрали 10 астронавтов для полетов на Луну и Марс

Впервые в истории американской астронавтики среди выбранных кандидатов оказалось больше женщин, чем мужчин. Всем им в числе прочего предстоит учить русский язык для работы на Международной космической станции, но на самом деле мало кто из этой команды успеет на ней побывать: программа МКС близится к завершению. Так что NASA настраивает новых астронавтов на подготовку к межпланетным экспедициям.

Ориентировочно на первую половину 2026 года намечается первый пилотируемый облет Луны по новой американской космической программе «Артемида». В экипаже — четверо астронавтов. Грегори Рид Уайсмен и Виктор Гловер ранее летали к МКС, для канадца Джереми Хансена полет к Луне станет первым в жизни космическим полетом. Самый выдающийся астронавт в этой команде — Кристина Кох: за ее плечами 328 дней на орбите и шесть выходов в открытый космос. Ее считают одним из главных кандидатов на роль первой женщины на Луне.

Высадку на сегодня планируют на 2027 год, экипаж еще не объявлен. В любом случае совершенно ясно, что NASA нужны люди, готовые к межпланетному полету. Это означает более серьезные требования, чем при отборе астронавтов для работы на околоземной орбите.

Меж тем Международную космическую станцию в ближайшие годы собираются затапливать. По нынешним планам, в 2031 году ее прогоревшие в атмосфере модули упадут в Тихий океан. Впрочем, NASA планирует построить коммерческую орбитальную станцию для продолжения исследований в условиях микрогравитации, но это уже не выглядит как приоритет.

В этом контексте интересно обдумать перспективы для только что объявленного нового набора кандидатов в астронавты NASA. Их 10 человек. Всем теперь еще предстоит пройти двухгодичную подготовку. То есть они будут готовы к полету в 2027 году. Это означает, что большинство из них не успеет побывать на МКС. Тем не менее, по опубликованным данным, они все же будут учить русский язык.

Интересно, что у одного из этих кандидатов уже есть опыт космического полета, причем уникальный: 39-летняя Анна Менон в августе 2024 года поднималась на высоту до 1400 километров в составе экипажа корабля Crew Dragon в рамках миссии Polaris Dawn. Для сравнения, МКС держится высоты 400 с небольшим километров. Большая высота означает более серьезный уровень радиации, а это позволяет собрать очень много полезной информации для будущих долгосрочных лунных и марсианских миссий.

Вообще в этом наборе — шесть женщин, что особо отметили на встрече по случаю их представления. Впервые в истории астронавтики среди отобранных кандидатов женщин оказалось больше, чем мужчин. Конечно, это женщины неординарные: к примеру, 43-летняя Кэтрин Спайс и 34-летняя Эрин Оверкэш — боевые летчики. Кэтрин — пилот ударного вертолета, участник операций на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эрин — опытный пилот сверхзвуковых истребителей F/A-18E и F/A-18F Super Hornet. 38-летняя Ребекка Лоулер — летчик-испытатель, управляла более чем 45 самолетами.

Лорен Эдгар — 40-летний геолог из Калифорнийского технологического института, участвовала в определении научных целей миссии «Артемиды III», то есть той самой первой высадки на Луне со времен «Аполлонов». Наконец, 34-летняя Имельда Мюллер — лейтенант ВМС США и врач, специалист по поведенческой нейробиологии, оказывала медицинскую помощь во время водолазных тренировок в лаборатории NASA.

Что касается мужской части этой команды, то 38-летний Бен Бейли, 35-летний Адам Фурманн и 35-летний Кэмерон Джонс — тоже военные летчики. Единственным исключением стал 40-летний Юри Кубо, который 12 лет проработал в SpaceX, в том числе директором по запускам ракет Falcon 9.

Как сказал исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи, кто-то из этих людей может оказаться первым человеком на Марсе.

Адель Романова