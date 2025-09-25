"Росатом" оценил, сколько нужно судов для Северного морского пути

От 100 до 150 судов различного назначения мощностью до 50 МВт необходимо для того, чтобы Северный морской путь (СМП) стал стабильной транспортной артерией. Об этом заявил заместитель гендиректора "Росатома", директор арктической дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша, выступая на XVIII Международной выставке и конференции "Нева-2025" в Санкт-Петербурге.

"Для того, чтобы он стал транспортной артерией, только по приблизительным оценкам, для разных задач надо под 100–150 судов различного назначения, за 40–50 тысяч тонн водоизмещением, с мощностью от 20–30 мегаватт под 50 мегаватт", – цитирует ТАСС его выступление на пленарном заседании "Морская отрасль России".

Северный морской путь Barentsobserver.com

Еще одной первостепенной задачей, по его словам, является переход грузовладельцев под российский флаг.

"Надо, чтобы наши любимые грузовладельцы, особенно экспортеры, считали для себя главной задачей все же свой груз перевозить не под чужими флагами, а под нашим национальным флагом", – сказал Рукша.

По его словам, если бы не продолжающиеся сегодня российские арктические проекты, СМП не стал бы транспортной артерией.

"Печальная ситуация в том, что если бы не было этого этапа сегодняшнего, с вывозом сжиженного природного газа, с ростом нефти, с обеспечением дальнейшей работы "Норильского никеля", конечно, мы бы сейчас не говорили о том, что есть возможность Северный морской путь сделать транспортной артерией", – констатировал заместитель гендиректора "Росатома".

XVIII Международная выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа "Нева-2025" проходит в Петербурге с 23 по 26 сентября. В ней участвуют более 700 экспонентов. Все четыре дня мероприятия сопровождаются актуальной деловой программой, в рамках которой запланированы более 30 конференций, круглых столов и рабочих сессий.