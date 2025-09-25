«Америке следует задуматься»: совместное патрулирование подлодок России и КНР

Источник изображения: topwar.ru

ДЭПЛ «Волхов» ТОФ

В конце августа подводные лодки России и Китая провели совместное патрулирование, что стало очередным шагом в развитии военного партнёрства между двумя странами.

Предупреждение было чётким: Америке следует задуматься о перспективе противостояния альянсу Китая и России

- говорится в издании Defense News (США).

Как считают американские обозреватели, совместный поход представлял собой попытку сдержать противника в лице Соединённых Штатов.

Одновременную войну с Западом трудно представить, но они могут извлечь выгоду из впечатления, что такое возможно

- пояснили в аналитическом центре Defense Priorities.

Как отмечается, Пекин и Москва преподносят это как важную веху в военном сотрудничестве:

Первое совместное патрулирование подлодок свидетельствует о высоком уровне стратегического взаимного доверия между Китаем и Россией. Поддержание связи между подводными лодками требует не только более высокого уровня технических знаний, но и более глубокого обмена опытом

- говорится в китайском издании Global Times.

Всего в патрульную группу входило по одной ДЭПЛ с каждой стороны (обе проекта 636 «Варшавянка», от России – «Волхов»), корвет «Громкий» и буксирное судно от ВМФ РФ в качестве сопровождения.

Как указывается, этот поход стал очередной демонстрацией военного сотрудничества между КНР и РФ. Оно стартовало в 2019 году, когда страны начали проводить периодические патрулирования с использованием бомбардировщиков. В 2021 году к этому процессу подключились надводные корабли, стали широко практиковаться совместные военные учения. Теперь очередь дошла до ПЛ.

Как поясняют в Defense Priorities, формирование AUKUS – блока Австралии, Британии и США – насторожило Китай, тем более Канберра получит в результате этого союза АПЛ. На этом фоне расширение сотрудничества с Россией является логичным ответом на AUKUS, которое в итоге может привести к совместным действиям АПЛ Пекина и Москвы.

Насколько крепок этот зарождающийся союз, ещё предстоит выяснить

- отмечается в издании.