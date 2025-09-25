«Америке следует задуматься»: совместное патрулирование подлодок России и КНР

Источник изображения: topwar.ru
ДЭПЛ «Волхов» ТОФ
В конце августа подводные лодки России и Китая провели совместное патрулирование, что стало очередным шагом в развитии военного партнёрства между двумя странами.
- говорится в издании Defense News (США).
Как считают американские обозреватели, совместный поход представлял собой попытку сдержать противника в лице Соединённых Штатов.
- пояснили в аналитическом центре Defense Priorities.
Как отмечается, Пекин и Москва преподносят это как важную веху в военном сотрудничестве:
- говорится в китайском издании Global Times.
Всего в патрульную группу входило по одной ДЭПЛ с каждой стороны (обе проекта 636 «Варшавянка», от России – «Волхов»), корвет «Громкий» и буксирное судно от ВМФ РФ в качестве сопровождения.
Как указывается, этот поход стал очередной демонстрацией военного сотрудничества между КНР и РФ. Оно стартовало в 2019 году, когда страны начали проводить периодические патрулирования с использованием бомбардировщиков. В 2021 году к этому процессу подключились надводные корабли, стали широко практиковаться совместные военные учения. Теперь очередь дошла до ПЛ.
Как поясняют в Defense Priorities, формирование AUKUS – блока Австралии, Британии и США – насторожило Китай, тем более Канберра получит в результате этого союза АПЛ. На этом фоне расширение сотрудничества с Россией является логичным ответом на AUKUS, которое в итоге может привести к совместным действиям АПЛ Пекина и Москвы.
- отмечается в издании.