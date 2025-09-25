"Движение по всему фронту". Где может обрушиться оборона ВСУ

Минобороны РФ: российские подразделения заняли часть Купянска

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Андрей Коц. В зоне СВО разворачивается осенняя кампания. До распутицы, тормозящей боевые действия, российская армия стремится улучшить тактическое положение и постепенно продвигается вперед. Противник же сидит в глухой обороне. О том, что происходит на фронте, — в материале РИА Новости.

Окружить Купянск

Самый горячий участок сейчас — Купянск на востоке Харьковской области. Передовые части группировки войск "Запад" уже зашли в городскую застройку и заблокировали гарнизон с севера и запада. Предпринимаются попытки обойти с юга. По данным Минобороны, в кольце оказалась серьезная сила — не менее 700 вэсэушников. Среди них подразделения, к которым у российских солдат особые счеты: националисты из отряда "Фрайкор" и представители так называемого российского добровольческого корпуса, а также спецназа ГУР.

Через Купянск протекает река Оскол. Здесь пересекается несколько железнодорожных и автомобильных трасс, по которым снабжается вся группировка ВСУ восточнее города. Тот, кто владеет Купянском, контролирует восточную часть Харьковской области.

Как и многие другие крупные города в этом регионе, киевский режим превратил Купянск в мощный укрепленный район. ВСУ простреливают все коммуникации, включая переправы через Оскол. Практически каждое здание — хорошо оборудованная в инженерном отношении и защищенная долговременная огневая точка. Много минных полей.

После Купянска откроется дорога на Изюм и Чугуев, Волчанск с юга — навстречу войскам "Севера", продвигающимся от Курской области, и в направлении Славянско-Краматорской агломерации по стратегически важной трассе, ведущей к северной границе с ДНР. Это ускорит освобождение Славянска и Краматорска — ключевых для обороны ВСУ в Донбассе.

Рывок на Константиновку

Группировки войск "Юг" и "Центр" вбили клин между двумя оборонительными линиями ВСУ под Покровском (Красноармейском) и Константиновкой. Российское командование давно отказалось от лобовых штурмов и делает ставку на изоляцию населенных пунктов: отрезать от снабжения и связи, чтобы взять измором, или принудить гарнизон к паническому бегству.

Восьмидесятитысячный Покровск и соседний 55-тысячный Мирноград уже практически в кольце — эту агломерацию обошли с юга, востока и севера. Логистику гарнизона поддерживает единственная оставшаяся у ВСУ асфальтированная дорога — трасса Е50 на Павлоград. Севернее Покровска части и соединения группировки "Север" продолжают наступать на Доброполье. Восточнее не прекращаются ожесточенные бои за треугольник Попов Яр — Полтавка — Русин Яр.

Южнее Константиновки группировка войск "Юг" добивает подразделения ВСУ, угодившие в окружение к югу от Клебан-Быкского водохранилища. Горловина котла проходит по уже освобожденным Клебан-Быку и Александро-Калиново. По оценкам военных, там до двух мотопехотных батальонов ВСУ. Отступать им некуда.

На западе группировки "Центр" и "Восток" расширяют плацдарм в Днепропетровской области. Освобождены уже 14 населенных пунктов — Калиновское, Березовое, Новониколаевка, Новопетровское, Дачное, Малиевка, Новоселовка, Январское, Хорошее, Новогеоргиевка, Филия, Запорожское, Вороное и Сосновка. Это обезопасило важный участок границы на стыке Днепропетровской и Запорожской областей и ДНР. Вероятно, в итоге тут сформируют буферную зону между Россией и Украиной.

Северный рубеж

Интенсивность боев в Сумской области несколько снизилась. Группировка "Север" занимает позиции по линии Кондратовка — Андреевка — Алексеевка — Новониколаевка — Яблоновка — Локня. ВСУ пытаются контратаковать, нанося удары по западному флангу российских войск. Но отбить Кондратовку и Андреевку так и не смогли.

На восточном фланге группировки "Север" в Сумской области — ожесточенные бои за Юнаковку. Это село в 20 километрах от Сум было главным перевалочным пунктом для подразделений ВСУ, атаковавших Курскую область прошлым летом. Штурмовики "Севера" закрепились в центре Юнаковки и взяли под частичный контроль трассу Н-07, по которой снабжалась группировка вторжения. Что еще важнее: это село находится на господствующей высоте, откуда Сумы простреливаются ствольной артиллерией насквозь.

Противник отступать не собирается: потеря Юнаковки грозит каскадным обрушением фронта на данном участке. Регулярно получает подкрепления с других направлений, в том числе элитные — из Главного управления разведки (ГУР). Однако из-за господства российской армии в так называемом малом воздухе несет тяжелые потери.

Впрочем, продвижения вглубь Сумской области в последние недели не было. Вероятно, замысел командования состоит в том, чтобы удерживать занятые позиции и тем самым не допустить повторного вторжения в Курскую область.

Инициатива за Россией

На Запорожском направлении группировка "Днепр" расширяет зону контроля вокруг поселка городского типа Степногорск (довоенное население — четыре тысячи). Прорыв сюда стал возможен после освобождения села Каменское в конце июля. Фронт здесь был статичен с осени 2023-го, когда "контрнаступ" ВСУ окончательно выдохся. Освобождение этого ПГТ позволит российской армии убить сразу двух зайцев.

Во-первых, до города Запорожье — менее 30 километров, а это в радиусе поражения ствольной артиллерии и FPV-дронов. Во-вторых, можно двинуться на восток — в сторону Новояковлевки, чтобы выйти в тыл вражеским войскам в районе города Орехова, где, собственно, "контрнаступ" 2023-го и начинался. Так или иначе, группировка "Днепр", долгое время не упоминавшаяся в сводках, теперь будет чаще радовать хорошими новостями.

Инициатива в зоне боевых действий сохраняется за российской армией. Противник испытывает серьезные проблемы с личным составом на самых угрожаемых прорывом участках. Наступление ведется одновременно на нескольких направлениях, что вынуждает ВСУ раздергивать и без того предельно растянутые силы. Однако с каждым днем им все тяжелее затыкать дыры на фронте.